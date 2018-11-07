Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

Нынешние соревнования состоялись 3 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ. Проводились они в честь Георгия Пишняка, который в первый день ноября отметил 70-летний юбилей.

Георгий Павлович Пишняк – знаковая личность для города Славянска, который со школьной скамьи увлекся борьбой и продолжает заниматься ей и в настоящее время. Георгий Пишняк – чемпион мира по самбо среди ветеранов, чемпион Европы по дзюдо среди ветеранов.

Поединки турнира проходили на двух коврах. В них приняли участие 170 спортсменов из 11 команд Донецкой и Луганской областей. Воспитанники славянской школы дзюдо по итогам соревнований завоевали 17 наград. Победителями городского чемпионата стали Константин Суханов (35 кг, ООШ №13), Никита Христенко (38 кг, ООШ №12), Назар Киян (42 кг, ООШ №13) и Михаил Петров (абсолютная весовая категория, ООШ №1).

В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная Славянска, 2-е место – сборная Северодонецка, 3-е место – сборная Лимана.