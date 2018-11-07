 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Сезонное явление

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

Алексей Журавлев
7 ноября 2018 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нынешние соревнования состоялись 3 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ. Проводились они в честь Георгия Пишняка, который в первый день ноября отметил 70-летний юбилей.

Георгий Павлович Пишняк – знаковая личность для города Славянска, который со школьной скамьи увлекся борьбой и продолжает заниматься ей и в настоящее время.  Георгий Пишняк – чемпион мира по самбо среди ветеранов, чемпион Европы по дзюдо среди ветеранов.

Поединки турнира проходили на двух коврах. В них приняли участие 170 спортсменов из 11 команд Донецкой и Луганской областей. Воспитанники славянской школы дзюдо по итогам соревнований завоевали 17 наград. Победителями городского чемпионата стали Константин Суханов (35 кг, ООШ №13), Никита Христенко (38 кг, ООШ №12), Назар Киян (42 кг, ООШ №13) и Михаил Петров (абсолютная весовая категория, ООШ №1).

В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная Славянска, 2-е место – сборная Северодонецка, 3-е место – сборная Лимана.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Каникулы закончились не для всех

Выбор и функции интернет-магазина Кул Хаус

Спортсмены - гордость города

Славянцы просят вернуть аппаратные совещания

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Дело пахнет керосином

В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

31 октября 2018

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

Пять медалей украинских борцов

Также в разделе

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

— 7 ноября 2018 —

Это был 16-й по счету турнир. Он был открытым и носил статус Всеукраинского. Поединки соревнований состоялись 2 ноября на двух коврах в спортивном зале славянской КДЮСШ.

Читать далее ⇒

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

— 7 ноября 2018 —

По доброй традиции последних лет сезон в областном футболе среди любительских команд завершается матчами Кубка Губернатора.

Читать далее ⇒

Кубок Украины по жиму штанги лежа

— 7 ноября 2018 —

2-4 ноября в Днепре проходил Кубок Украины по жиму лежа среди спортсменов з поражением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие 111 атлетов из 20 областей страны.

Читать далее ⇒

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

— 7 ноября 2018 —

Серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе (Катар), в упражнениях на брусьях завоевал украинский спортсмен Олег Верняев.  

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Открытый городской чемпионат по самбо среди детей»

Нынешние соревнования состоялись 3 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ. Проводились они в честь Георгия Пишняка, который в первый день ноября отметил 70-летний юбилей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Общежитие на Торговой - выход не найден

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Каникулы закончились не для всех

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дело пахнет керосином

Дезактивация

Извитая тема извилин

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Каникулы закончились не для всех

Выбор и функции интернет-магазина Кул Хаус

Спортсмены - гордость города

Славянцы просят вернуть аппаратные совещания

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Дело пахнет керосином

В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

31 октября 2018

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

Пять медалей украинских борцов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top