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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса

Алексей Журавлев
29 ноября 2018 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Финал Кубка Дэвиса между теннисистами Франции и Хорватии проходил 23-25 ноября во французском Лилле. Со счетом 3:1 хорватские теннисисты выиграли противостояние и во второй раз  в истории стали обладателями почетного трофея.

Три победных очка Хорватии на грунтовых кортах Лилля принесли победы в одиночных поединках. Марин Чилич переиграл Жо-Уилфрида Цонгу и Люку Пуе, а Борна Чорич – Жереми Шарди. Все матчи были завершены в трех сетах. Единственная виктория Франции – в парной встрече.

До нынешнего  триумфа Хорватия выигрывала титул в 2005 году, а вот два года назад было поражение в финале от Аргентины.

А вот неудачники нынешнего финала – французские теннисисты – Кубок Дэвиса брали 10 раз (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017). При этом в их пассиве есть восемь поражений.

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Комментарии к статье «Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса»

Финал Кубка Дэвиса между теннисистами Франции и Хорватии проходил 23-25 ноября во французском Лилле. Со счетом 3:1 хорватские теннисисты выиграли противостояние и во второй раз  в истории стали обладателями почетного трофея.

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