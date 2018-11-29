Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса

Финал Кубка Дэвиса между теннисистами Франции и Хорватии проходил 23-25 ноября во французском Лилле. Со счетом 3:1 хорватские теннисисты выиграли противостояние и во второй раз в истории стали обладателями почетного трофея.

Три победных очка Хорватии на грунтовых кортах Лилля принесли победы в одиночных поединках. Марин Чилич переиграл Жо-Уилфрида Цонгу и Люку Пуе, а Борна Чорич – Жереми Шарди. Все матчи были завершены в трех сетах. Единственная виктория Франции – в парной встрече.

До нынешнего триумфа Хорватия выигрывала титул в 2005 году, а вот два года назад было поражение в финале от Аргентины.

А вот неудачники нынешнего финала – французские теннисисты – Кубок Дэвиса брали 10 раз (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017). При этом в их пассиве есть восемь поражений.