Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе

29 ноября – 2 декабря в Броварах (Киевская область) в спортивном комплексе училища Олимпийского резерва проходили поединки чемпионата Украины среди мужчин и Кубок Украины среди женщин по вольной борьбе.

В этих турнирах приняли участие 260 «вольников», которые одновременно боролись на трех коврах. В составе сборной Донецкой области на соревнованиях национального масштаба выступали шесть воспитанников славянской КДЮСШ – Денис Трудов, Дмитрий Несвятипаска, Виталий Жданов, Анастасия Руденко, Лолита Волошина и Альбина Гасанова (тренеры Николай Чурай, Сергей Слепушкин).

Из этой шестерки спортсменов на пьедестал почета удалось подняться Лолите Волошиной (57 кг, СЭСТ) и Альбине Гасановой (59 кг, ДГПУ). Обе славянские «вольницы» завоевали бронзовые медали. При этом Лолита Волошина выполнила норматив мастера спорта Украины.

В общекомандном зачете Кубка Украины женская сборная Донецкой области заняла третье место. В ее активе серебряная и четыре бронзовые награды.

На чемпионате Украины среди мужчин представители Донецкой области выиграли золотую и бронзовую медали.