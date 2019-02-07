Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»

|6 февраля 2019
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По традиции в зимнее межсезонье большинство европейских клубов, в том числе и украинских, совершили ряд трансферных сделок. Донецкий «Шахтер» приобрел Манора Соломона, Даниила Сикана, Валерия Бондаренко, киевское «Динамо» - Франа Соля.
Также киевский гранд рассматривал кандидатуру Марьяна Шведа. Однако с покупкой Соля, вариант Шведа стал не таким актуальным для «Динамо». Тем не менее, спрос на Шведа был серьезным (в нынешнем сезоне он забил восемь мячей за львовский клуб) со стороны нескольких европейских команд. И в последний день, 31 января, трансферного окна стало известно, что Марьян заключил соглашение на 4,5 года с лидером чемпионата Шотландии - «Селтиком». При этом ближайшие полгода – до конца нынешнего сезона – 21-летний Швед проведет в «Карпатах».
А теперь в коротком обзоре пройдемся по основным январским трансферам. «Милан» приобрел у «Дженоа» форварда сборной Польши Кшиштофа Пентека. Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне Пентек в 21 матче за «Дженоа» забил 19 мячей, при этом перейдя в стан «россо-нери» Кшиштоф сразу же стал забивать голы за новый клуб.
24-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес заключил соглашение с «ПСЖ». С парижским клубом Паредес, ранее игравший за «Зенит», подписал контракт на 4,5 года.
Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората перешел в «Атлетико» на правах аренды. Трудовой договор между сторонами рассчитан на полтора года – до конца сезона 2019/20. Уход Мораты «Челси» восполнил приобретением (арендное соглашение) у «Милана» Гонсало Игуаина.
Самый громкий трансфер в нынешней зимней кампании совершила «Барселона». Каталонский клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с голландским полузащитником Френки де Йонгом. При этом хавбек перейдет из «Аякса» в «Барселону» лишь по окончании нынешнего сезона. Сумма сделки составила 75 миллионов евро. Стоит добавить, что каталонский гранд выиграл борьбу за де Йонга у «ПСЖ» и «МанСити».
Клуб из gервой лиги Турции «Элязыгспор» подписал 22 футболиста в последний день трансферного окна. Ситуация возникла из-за того, что Федерация футбола Турции ранее запретила «Элязыгспору» регистрировать новых игроков, а в последний день трансферного окна отменила этот запрет. Из 22 новичков 12 футболистов подписали полноценные контракты с клубом, а еще 10 будут защищать его цвета на правах аренды.
По информации Международной федерации футбола (ФИФА) футбольные клубы потратили рекордные 7,03 миллиарда долларов на трансферы в 2018 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году - более 6,37 миллиарда долларов. Кроме того, было зафиксировано рекордное количество переходов игроков в другие команды - 16533, по сравнению с 15624 в 2017 году, рост на 5,6%. Это включает в себя 14186 разных футболистов из 175 стран.
31 футбольная команда из 849 потратила более 50 миллионов долларов на трансферы, а 78,2 процента всех сделок совершили европейские клубы. В общей сложности 3974 клубов осуществляли трансферы. Большинство трансферов произошли с участием бразильских игроков - 1753. Игроки из Аргентины - вторые - 891 и третьи - британцы - 693. Логично, что и большая часть средств была потрачена на приобретение бразильцев - 1,154 миллиарда долларов, за которыми следуют французы - 732 миллиона долларов, а за испанских игроков заплатили 596,6 миллиона долларов.
Наибольшую сумму денег потратили клубы из Англии - 1,98 миллиарда долларов, что более чем на 20,5 процента больше по сравнению с 2017 годом. На втором месте испанские клубы с 1,35 млрд. долларов и ростом на 85,2 процента и третье место у итальянских команд с 848,9 млн. долларов и ростом на 29,8 процента. Англия с ее самой прибыльной и богатой Премьер-лигой завершила год с огромным отрицательным сальдо в 1,05 миллиарда долларов, в то время как Франция имеет самый высокий положительный баланс в 467,2 миллиона долларов.
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По традиции в зимнее межсезонье большинство европейских клубов, в том числе и украинских, совершили ряд трансферных сделок. Донецкий «Шахтер» приобрел Манора Соломона, Даниила Сикана, Валерия Бондаренко, киевское «Динамо» - Франа Соля.