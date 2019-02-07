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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской

Алексей Журавлев
6 февраля 2019 Просмотров: 219 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA «Toyota Thailand Open» в Хуахине (Таиланд). В финальном матче соревнований 18-летняя украинская теннисистка в трех сетах сломила сопротивление представительницы Австралии Айлы Томлянович.

Для победы в финале Ястремской приложить максимум усилий. Поединок растянулся на три сета и продолжался 2 часа 25 минут. Сначала Даяна выиграла первый сет – 6:2. Айла взяла вторую партию с таким же счетом. Третий сет поединка настоящее сражение. Ястремская впереди – 2:0, но затем Томлянович берет подряд пять геймов – 2:5. И тут уже украинская теннисистка показывает характер – 6:5. Айла сравнивает счет – 6:6 и судьба титула решается на тай-брейке. Крепче нервы у Даяны – 7:3, она записывает себе в актив гейм, а с ним и победу в финале – 6:2, 2: 6,7:6.

Это второй трофей WTA в карьере Даяны Ястремской. Ранее, в октябре 2018 года, она выиграла турнир в Гонконге. Больше только у Элины Свитолиной (13) и Леси Цуренко (4).

Успех в Хуахине помог Ястремской совершить рывок в рейтинге WTA. 18-летняя Даяна с 47-го места переместилась на 34-е. И это новый рекорд Украины: Свитолина впервые вошла в топ-40 в возрасте 19-ти лет. Кроме того, еще одно достижение для украинского тенниса. Впервые сразу три представительницы Украины – Элина Свитолина (7-е место), Леся Цуренко (24) и Даяна Ястремская (34) находятся в топ-40 мирового рейтинга.

Но уже сейчас Даяна Ястремская ставит новые цели на сезон. И в ближайшее время планирует попасть в топ-20 и хорошо выступить на турнирах серии Большого шлема.

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Комментарии к статье «Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA «Toyota Thailand Open» в Хуахине (Таиланд). В финальном матче соревнований 18-летняя украинская теннисистка в трех сетах сломила сопротивление представительницы Австралии Айлы Томлянович.

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