|6 февраля 2019
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1-3 февраля в Херсоне проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, в котором приняли участие четыре воспитанника славянской федерации самбо.
Квартет ребят выступал в составе сборной Донецкой области в разделах боевое и спортивное самбо. На пьедестал почета удалось подняться двум славянским спортсменам. Захар Люлин стал чемпионом Украины в весовой категории до 57 кг, а Андрей Чичин – бронзовым призером в весовой категории до 90 кг. Алексей Соколов (62 кг) и Александр Степаненко (свыше 87 кг) заняли 5-е места.
Подготовили спортсменов к соревнованиям Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Никулин, Дмитрий Игнатенко, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.
Всего в активе сборной Донецкой области по итогам чемпионата оказалось шесть медалей: одно «золото» и пять бронзовых наград.
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6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
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• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
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• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
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• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
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1-3 февраля в Херсоне проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, в котором приняли участие четыре воспитанника славянской федерации самбо.