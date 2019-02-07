Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

1-3 февраля в Херсоне проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, в котором приняли участие четыре воспитанника славянской федерации самбо.

Квартет ребят выступал в составе сборной Донецкой области в разделах боевое и спортивное самбо. На пьедестал почета удалось подняться двум славянским спортсменам. Захар Люлин стал чемпионом Украины в весовой категории до 57 кг, а Андрей Чичин – бронзовым призером в весовой категории до 90 кг. Алексей Соколов (62 кг) и Александр Степаненко (свыше 87 кг) заняли 5-е места.

Подготовили спортсменов к соревнованиям Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Никулин, Дмитрий Игнатенко, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.

Всего в активе сборной Донецкой области по итогам чемпионата оказалось шесть медалей: одно «золото» и пять бронзовых наград.