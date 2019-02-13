Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

4-6 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов (U-18 лет), в котором на пьедестал почета поднялся воспитанник славянской школы дзюдо Михаил Гончаров.

Учащийся славянского педагогического лицея Михаил Гончаров завоевал серебряную медаль соревнований, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Теперь Михаил выступит на Кубке мира в Загребе (Хорватия), а нынешнее национальное «серебро» уже третье в его коллекции.

Помимо Гончарова дзюдоисты Донецкой области в Черкассах выиграли три награды и вошли в тройку лучших сборных чемпионата.