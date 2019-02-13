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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Алексей Журавлев
13 февраля 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10 февраля в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди детей, юношей и юниоров в разделах борьба, легкий и дозированный контакты,  который является  отборочным на чемпионат Украины (Киев, 16-18 февраля). 

За победу и призовые места на турнире борьбу вели 125 спортсменов из восьми городов Донецкой и Харьковской областей.

В составе сборной Славянска на соревнованиях выступали воспитанники клубов «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин) и «Ронин» (тренер Данил Малеваный). В личном зачете славянские спортсмены выиграли 36 наград, из которых 19 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.  Победителями чемпионата стали Артем Петренко, Ярослав Солодовников, Михаил Яцук, Владислав Яхин, Арина Денщик, Варвара Коломиец, София Сиротина, Кирилл Денщик, Лев Железняк, Александр Щиковский, Богдан Битримов, Юлия Щука, Сергей Щербина, Давид Цимбал, Данил Рыжов, Павел Петривный, Данил Рыбкин, Николай Пехов, Максим Гузь.   

В командном зачете сборная Славянска  заняла 1-е место, сборная Покровска – 2-е место, сборная Мирнограда – 3-е место.

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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою»

10 февраля в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди детей, юношей и юниоров в разделах борьба, легкий и дозированный контакты,  который является  отборочным на чемпионат Украины (Киев, 16-18 февраля). 

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