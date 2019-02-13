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Фотофакт

Опознанный летающий объект

В Славянске состоялись финальные игры среди школьников по волейболу

Алексей Журавлев
13 февраля 2019 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске определились четыре победителя городского этапа Всеукраинских соревнований «Школьная волейбольная лига Украины».

Сначала были выявлены сильнейшие команды среди школьников в младшей возрастной группе (2005 г.р. и младше) - 25 и 29 января в спортивном зале ООШ №1, а затем в старшей (2002 г.р. и младше) – 5 февраля (юноши, спортивный зал ООШ №5) и 8 февраля (девушки, спортивный зал ООШ №17).

Победители городского этапа представят Славянск на областных соревнованиях  «Школьной волейбольной лиги Украины». А лучшие школьные команды города получили волейбольные мячи от славянского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

Девушки (2005 г.р. и младше)

  1. ООШ №1
  2. ООШ №4
  3. Святогорская ООШ
  4. ООШ №8

Юноши (2005 г.р. и младше)

  1. ООШ №4
  2. ООШ №1
  3. ООШ №5

Девушки (2002 г.р. и младше)

  1. ООШ №4
  2. Святогорская ООШ
  3. ООШ №16
  4. ООШ №17

Юноши (2002 г.р. и младше)

  1. ООШ №5
  2. ООШ №4
  3. ООШ №1

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Комментарии к статье «В Славянске состоялись финальные игры среди школьников по волейболу»

В Славянске определились четыре победителя городского этапа Всеукраинских соревнований «Школьная волейбольная лига Украины».

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