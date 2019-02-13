В Славянске состоялись финальные игры среди школьников по волейболу

Сначала были выявлены сильнейшие команды среди школьников в младшей возрастной группе (2005 г.р. и младше) - 25 и 29 января в спортивном зале ООШ №1, а затем в старшей (2002 г.р. и младше) – 5 февраля (юноши, спортивный зал ООШ №5) и 8 февраля (девушки, спортивный зал ООШ №17).

Победители городского этапа представят Славянск на областных соревнованиях «Школьной волейбольной лиги Украины». А лучшие школьные команды города получили волейбольные мячи от славянского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

Девушки (2005 г.р. и младше)

ООШ №1 ООШ №4 Святогорская ООШ ООШ №8

Юноши (2005 г.р. и младше)

ООШ №4 ООШ №1 ООШ №5

Девушки (2002 г.р. и младше)

ООШ №4 Святогорская ООШ ООШ №16 ООШ №17

Юноши (2002 г.р. и младше)