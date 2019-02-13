В Славянске состоялись финальные игры среди школьников по волейболу

|13 февраля 2019
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В Славянске определились четыре победителя городского этапа Всеукраинских соревнований «Школьная волейбольная лига Украины».
Сначала были выявлены сильнейшие команды среди школьников в младшей возрастной группе (2005 г.р. и младше) - 25 и 29 января в спортивном зале ООШ №1, а затем в старшей (2002 г.р. и младше) – 5 февраля (юноши, спортивный зал ООШ №5) и 8 февраля (девушки, спортивный зал ООШ №17).
Победители городского этапа представят Славянск на областных соревнованиях «Школьной волейбольной лиги Украины». А лучшие школьные команды города получили волейбольные мячи от славянского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».
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• ММА: У Пучкова и Мамонова «золото», у Середы – «бронза»
• В активе славянских «вольников» шесть наград
• Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
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• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
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• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
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В Славянске определились четыре победителя городского этапа Всеукраинских соревнований «Школьная волейбольная лига Украины».