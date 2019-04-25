Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

С 18 по 21 апреля в Одессе проходил чемпионат Украины по таиландскому боксу. В национальных соревнованиях приняли участие 400 тайбоксеров из 17 областей страны.

В составе сборной Донецкой области выступали спортсмены из Славянска, Краматорска и Мариуполя. Город Славянск представляли воспитанники клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина). В их активе три медали:

1-е место - Евгений Прищенко (12 лет, 30 кг, ООШ №4), Есения Усольцева (11 лет, 51 кг, Маяцкая ООШ);

2-е место - Данил Усольцев (14 лет, 54 кг, пед. лицей).

Также стоит отметить, что один из наставников славянского клуба «Боец» по таиландскому боксу Алексей Юков в Южной Пальмире успешно прошел повышение квалификации на учебно-аттестационном семинаре для тренеров.