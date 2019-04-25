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Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Алексей Журавлев
24 апреля 2019 Просмотров: 1175 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.

Для украинского боксера это была первая защита титула WBO International. Прошла она успешно. Беринчик одержал победу единогласным решением судей – 120:107, 118:109, 120:107. Уже по традиции Денис придумал оригинальный выход в ринг.  Боксера вынесли в зал на столе, имитирующем нахождение в бане. Помощники «хлестали» Беринчика банными вениками, затем он встал со стола, залез в «бочку», а уже оттуда вышел в ринг. 

Денис имел явное преимущество над соперником. Украинца сильно поддерживали болельщики, в числе которых были два действующих чемпиона мира – Александр Усик и Александр Гвоздик, и один бывший – Виталий Кличко.  «Не стой на месте», «Двигайся, Дэн!», «Ноги волка кормят!», - кричал Беринчику Александр Усик, сидевший в первом ряду.

Денис Беринчик одержал 11-ю подряд победу (из них 7 нокаутом) на профессиональном ринге. Причем нынешний поединок стал для него первым, в котором он провел в ринге все 12 раундов.

А в андеркарде боя Беринчик-Аракава в ринге боксировал 20-летний боксер из Славянска Джамал Усманов (5-0, 3 КО). В рамках полутяжелого веса (79,2 кг) он встретился с Ярославом Мануиловым из Днепра. Джамал впервые в профи-карьере провел 6-ти раундовый бой и праздновал успех единогласным решением судей.

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Комментарии к статье «Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова»

20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.

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