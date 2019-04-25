Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

|24 апреля 2019
|Просмотров: 1175
|
20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.
Для украинского боксера это была первая защита титула WBO International. Прошла она успешно. Беринчик одержал победу единогласным решением судей – 120:107, 118:109, 120:107. Уже по традиции Денис придумал оригинальный выход в ринг. Боксера вынесли в зал на столе, имитирующем нахождение в бане. Помощники «хлестали» Беринчика банными вениками, затем он встал со стола, залез в «бочку», а уже оттуда вышел в ринг.
Денис имел явное преимущество над соперником. Украинца сильно поддерживали болельщики, в числе которых были два действующих чемпиона мира – Александр Усик и Александр Гвоздик, и один бывший – Виталий Кличко. «Не стой на месте», «Двигайся, Дэн!», «Ноги волка кормят!», - кричал Беринчику Александр Усик, сидевший в первом ряду.
Денис Беринчик одержал 11-ю подряд победу (из них 7 нокаутом) на профессиональном ринге. Причем нынешний поединок стал для него первым, в котором он провел в ринге все 12 раундов.
А в андеркарде боя Беринчик-Аракава в ринге боксировал 20-летний боксер из Славянска Джамал Усманов (5-0, 3 КО). В рамках полутяжелого веса (79,2 кг) он встретился с Ярославом Мануиловым из Днепра. Джамал впервые в профи-карьере провел 6-ти раундовый бой и праздновал успех единогласным решением судей.
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
— 24 апреля 2019 —
В минувший уик-энд стали известны победители двух из пяти топ европейских чемпионатов. В Италии «Ювентус» в восьмой раз кряду взял «скудетто», а во Франции – сильнейшим клубом страны стал «Пари-Сен-Жермен».
— 24 апреля 2019 —
С 18 по 21 апреля в Одессе проходил чемпионат Украины по таиландскому боксу. В национальных соревнованиях приняли участие 400 тайбоксеров из 17 областей страны.
— 24 апреля 2019 —
16-19 апреля в Бахмуте в манеже стадиона «Металлург» проходил кадетский чемпионат Украины по вольной борьбе, в котором приняли участие 289 юношей и 111 девушек (2002-2003 г.р.) из 22 областей страны.
— 21 апреля 2019 —
11-14 апреля в Броварах (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова»
20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.