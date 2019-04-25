«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

В минувший уик-энд стали известны победители двух из пяти топ европейских чемпионатов. В Италии «Ювентус» в восьмой раз кряду взял «скудетто», а во Франции – сильнейшим клубом страны стал «Пари-Сен-Жермен».

20 апреля в 33-м туре Серии А Юве» одержал волевую победу над «Фиорентиной» - 2:1. Для туринского гранда это 35-й титул официально, хотя местные тифози считают и победы «бьянко-нери» в 2005-м и 2006-м годах. У лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду очередное достижение. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионаты Италии, Англии и Испании.

А во Франции восьмой чемпионский титул завоевал «ПСЖ». Стоит отметить, что для парижского клуба это шестое чемпионство за последние семь сезонов.

Лишь «Монако» в 2017 году прервал гегемонию «ПСЖ». Кстати, в 33-м туре чемпионата парижская команда обыграла, как раз «Монако» (3:1), который в нынешнем сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

И несколько строк об итогах четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу четыре английских клуба – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», Арсенал» и «Челси» - пробились в полуфиналы турниров. Последний раз представители Туманного Альбиона выходили в полуфиналы еврокубков 35 лет назад.

Очередную стадию плей-офф Лиги чемпионов преодолел скромный «Аякс». В 1/4 финала клуб из Амстердама выиграл противостояние у «Ювентуса». Причем после домашней ничьей, «Аякс» одолел «Юве» в Турине. По схожему сценарию подопечные Эрика тен Хага прошли и мадридский «Реал» в 1/8 финала розыгрыша. Выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов (впервые за 22 года), принес амстердамскому клубу солидный финансовый куш. На данный момент «Аякс» заработал 98,65 миллиона евро.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/4 финала

«Ювентус» - «Аякс» - 1:2 (1:1)

«Барселона» - «МЮ» - 3:0 (1:0)

«МанСити» - «Тоттенхэм» - 4:3 (0:1)

«Порту» - «Ливерпуль» - 1:4 (0:2)

В скобках указаны результаты первых матчей.

1/2 финала

«Тоттенхэм» - «Аякс»

«Барселона» - «Ливерпуль»

Матчи состоятся 30 апреля/1 мая – 7-8 мая

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/4 финала

«Челси» - «Славия» - 4:3 (1:0)

«Айнтрахт» - «Бенфика» - 2:0 (2:4)

«Наполи» - «Арсенал» - 0:1 (2:0)

«Валенсия» - «Вильяреал» - 2:0 (3:1)

1/2 финала

«Арсенал» - «Валенсия»

«Айнтрахт» - «Челси»

Матчи состоятся 2 и 9 мая.