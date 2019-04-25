 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Алексей Журавлев
24 апреля 2019 Просмотров: 1175 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувший уик-энд стали известны победители двух из пяти топ европейских чемпионатов. В Италии «Ювентус» в восьмой раз кряду взял «скудетто», а во Франции – сильнейшим клубом страны стал «Пари-Сен-Жермен».

20 апреля в 33-м туре Серии А Юве» одержал волевую победу над  «Фиорентиной» - 2:1. Для туринского гранда это 35-й титул официально, хотя местные тифози считают и победы «бьянко-нери» в 2005-м и 2006-м годах. У лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду очередное достижение. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионаты Италии, Англии и Испании.

А во Франции восьмой чемпионский титул завоевал «ПСЖ». Стоит отметить, что для парижского клуба это шестое чемпионство за последние семь сезонов.

Лишь «Монако» в 2017 году прервал гегемонию «ПСЖ». Кстати, в 33-м туре чемпионата парижская команда обыграла, как раз «Монако» (3:1), который в нынешнем сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

И несколько строк об итогах четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу четыре английских клуба – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», Арсенал» и «Челси» - пробились в полуфиналы турниров. Последний раз представители Туманного Альбиона выходили в полуфиналы еврокубков 35 лет назад.

Очередную стадию плей-офф Лиги чемпионов преодолел скромный «Аякс». В 1/4 финала клуб из Амстердама выиграл противостояние у «Ювентуса». Причем после домашней ничьей, «Аякс» одолел «Юве» в Турине. По схожему сценарию подопечные Эрика тен Хага прошли и мадридский «Реал» в 1/8 финала розыгрыша. Выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов (впервые за 22 года), принес амстердамскому клубу солидный финансовый куш. На данный момент «Аякс» заработал 98,65 миллиона евро.  

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/4 финала

«Ювентус» - «Аякс» - 1:2 (1:1)

«Барселона» - «МЮ» - 3:0 (1:0)

«МанСити» - «Тоттенхэм» - 4:3 (0:1)

«Порту» - «Ливерпуль» - 1:4 (0:2)

В скобках указаны результаты первых матчей.

1/2 финала

«Тоттенхэм» - «Аякс»

«Барселона» - «Ливерпуль»

Матчи состоятся 30 апреля/1 мая – 7-8 мая

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/4 финала

«Челси» - «Славия» - 4:3 (1:0)

«Айнтрахт» - «Бенфика» - 2:0 (2:4)

«Наполи» - «Арсенал» - 0:1 (2:0)

«Валенсия» - «Вильяреал» - 2:0 (3:1)

1/2 финала

«Арсенал» - «Валенсия»

«Айнтрахт» - «Челси»

Матчи состоятся 2 и 9 мая.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

Также в разделе

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

— 24 апреля 2019 —

20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.

Читать далее ⇒

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

— 24 апреля 2019 —

С 18 по 21 апреля в Одессе проходил чемпионат Украины по таиландскому боксу. В национальных соревнованиях приняли участие 400 тайбоксеров из 17 областей страны. 

Читать далее ⇒

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

— 24 апреля 2019 —

16-19 апреля в Бахмуте в манеже стадиона «Металлург» проходил кадетский чемпионат Украины по вольной борьбе, в котором приняли участие 289 юношей и 111 девушек (2002-2003 г.р.) из 22 областей страны.

Читать далее ⇒

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

— 21 апреля 2019 —

11-14 апреля в Броварах (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции»

В минувший уик-энд стали известны победители двух из пяти топ европейских чемпионатов. В Италии «Ювентус» в восьмой раз кряду взял «скудетто», а во Франции – сильнейшим клубом страны стал «Пари-Сен-Жермен».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Бульвар Героев крут разрежут посредине

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чикаго - город контрастов

О, спорт - ты риск!

Гражданская оборона

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top