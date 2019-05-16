 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

День матери глазами детей

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

Алексей Журавлев
15 мая 2019 Просмотров: 340 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В дебютном сезоне первой лиги чемпионата Украины по футзалу краматорский «Авангард» завоевал золотые медали. В финале плей-офф турнира подопечные Александра Хурсова по сумме двух встреч переиграли «Food Centre-СумДУ» из города Сум.

По регламенту соревнований все стадии плей-офф состоят из двух матчей. Первая финальная игра состоялась в Сумах 3 мая и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Ответный поединок был сыгран в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ 11 мая.

С первых минут матча мощный прессинг принес игрокам «Авангарда» солидное преимущество в счете. Гости долгое время – фактически весь первый тайм «приходили в себя». К 17-й минуте поединка счет был 4:0. Правда, команде «Food Centre-СумДУ» удалось отыграть один мяч.

После перерыва игра стала намного интереснее. «Food Centre-СумДУ» ничего не оставалось, как идти вперед. Команды отвечали атакой на атаку. Зрители увидели сразу семь забитых мячей. И финальный свисток зафиксировал заслуженную победу «Авангарда» со счетом 8:4.

По окончанию матча состоялась церемония награждения финалистов - вручение медалей, дипломов, индивидуальных призов и чемпионского Кубка.  Кстати, лучшим тренером первой лиги был признан Александр Хурсов («Авангард»), а лучшим игроком – Руслан Острога («Food Centre-СумДУ»).   

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

Также в разделе

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

— 15 мая 2019 —

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение на старте турнира WTA в Риме, уступив в трех напряженных сетах Виктории Азаренко из Беларуси.

Читать далее ⇒

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

— 15 мая 2019 —

Впервые в истории четыре клуба, которые сыграют в финалах двух главных европейских футбольных турниров – Лиге чемпионов и Лиге Европы, будут представлять одну страну - Англию.

Читать далее ⇒

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

— 15 мая 2019 —

11-12 мая в Сумах прошел традиционный юбилейный 40-й по счету открытый Всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок победы», в котором приняли участие более 300 спортсменов из 20 команд Украины и Беларуси.

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

— 15 мая 2019 —

11 мая в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялась встреча второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором ФК «Славянск» принимал ФК «Покровск».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу»

В дебютном сезоне первой лиги чемпионата Украины по футзалу краматорский «Авангард» завоевал золотые медали. В финале плей-офф турнира подопечные Александра Хурсова по сумме двух встреч переиграли «Food Centre-СумДУ» из города Сум.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск увековечат на 5 гривнях

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Оркестровая яма Вагнера

Эксперимент длиною в жизнь

Чикаго - город контрастов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top