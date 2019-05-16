«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

В дебютном сезоне первой лиги чемпионата Украины по футзалу краматорский «Авангард» завоевал золотые медали. В финале плей-офф турнира подопечные Александра Хурсова по сумме двух встреч переиграли «Food Centre-СумДУ» из города Сум.

По регламенту соревнований все стадии плей-офф состоят из двух матчей. Первая финальная игра состоялась в Сумах 3 мая и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Ответный поединок был сыгран в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ 11 мая.

С первых минут матча мощный прессинг принес игрокам «Авангарда» солидное преимущество в счете. Гости долгое время – фактически весь первый тайм «приходили в себя». К 17-й минуте поединка счет был 4:0. Правда, команде «Food Centre-СумДУ» удалось отыграть один мяч.

После перерыва игра стала намного интереснее. «Food Centre-СумДУ» ничего не оставалось, как идти вперед. Команды отвечали атакой на атаку. Зрители увидели сразу семь забитых мячей. И финальный свисток зафиксировал заслуженную победу «Авангарда» со счетом 8:4.

По окончанию матча состоялась церемония награждения финалистов - вручение медалей, дипломов, индивидуальных призов и чемпионского Кубка. Кстати, лучшим тренером первой лиги был признан Александр Хурсов («Авангард»), а лучшим игроком – Руслан Острога («Food Centre-СумДУ»).