ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

В стартовом туре областного первенства оба клуба одержали победы с разгромным счетом. ФК «Славянск» в гостях уверенно разобрался с «Авангард-ТЭС» (Николаевка) – 4:0, а ФК «Покровск» преподнес главную сенсацию тура, обыграв действующего чемпиона – краматорский «Сапфир» - 3:0.

Матч в Славянске не изобиловал голевыми моментами. При этом мяч лучше держался в ногах футболистов из Покровска. Славянский муниципальный клуб, которым с нынешнего сезона руководит Сергей Федоренко (в свои 42 года Сергей еще выходит на поле, что и произошло в отчетном поединке), не отсиживался в обороне, пытаясь создать контригру. Ничья была бы справедливым итогом противостояния, но на 83-й минуте ФК «Покровск» провел стремительную атаку, которая завершилась взятием ворот славянской команды – 0:1.

Результаты 2 тура

«Алекс» - «Форум-Авто» - 1:2

ДВУОР-Бахмут» - «Авангард U-19» - перенос

«Сапфир» - «ФК «Долина» - 3:1

ФК «Славянск» - ФК «Покровск» - 0:1

«Шахтер» - «Спарта» - 0:4

«Прометей» - «Авангард-ТЭС» - игра не состоялась

Команда «Авангард-ТЭС» (Николаевка) снялась с чемпионата.

Анонс 3 тура

18 мая, 17.00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова

ФК «Долина» - ФК «Славянск».