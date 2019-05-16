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Фотофакт

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ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

Алексей Журавлев
15 мая 2019 Просмотров: 364 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 мая в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялась встреча второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором ФК «Славянск» принимал ФК «Покровск».

В стартовом туре областного первенства оба клуба одержали победы с разгромным счетом. ФК «Славянск» в гостях уверенно разобрался с «Авангард-ТЭС» (Николаевка) – 4:0, а ФК «Покровск» преподнес главную сенсацию тура, обыграв действующего чемпиона – краматорский «Сапфир» - 3:0.

Матч в Славянске не изобиловал голевыми моментами. При этом мяч лучше держался в ногах футболистов из Покровска. Славянский муниципальный клуб, которым с нынешнего сезона руководит Сергей Федоренко (в свои 42 года Сергей еще выходит на поле, что и произошло в отчетном поединке), не отсиживался в обороне, пытаясь создать контригру. Ничья была бы справедливым итогом противостояния, но на 83-й минуте ФК «Покровск» провел стремительную атаку, которая завершилась взятием ворот славянской команды – 0:1. 

Результаты 2 тура

«Алекс» - «Форум-Авто» - 1:2

ДВУОР-Бахмут» - «Авангард U-19» - перенос

«Сапфир» - «ФК «Долина» - 3:1

ФК «Славянск» - ФК «Покровск» - 0:1

«Шахтер» - «Спарта» - 0:4

«Прометей» -  «Авангард-ТЭС» - игра не состоялась

Команда «Авангард-ТЭС» (Николаевка) снялась с чемпионата.

Анонс 3 тура

18 мая, 17.00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова

ФК «Долина» - ФК «Славянск».

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»»

11 мая в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялась встреча второго тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором ФК «Славянск» принимал ФК «Покровск».

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