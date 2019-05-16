Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Впервые в истории четыре клуба, которые сыграют в финалах двух главных европейских футбольных турниров – Лиге чемпионов и Лиге Европы, будут представлять одну страну - Англию.

29 мая в Баку (Азербайджан) лондонские «Челси» и «Арсенал» разыграют трофей Лиги Европы. А спустя три дня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

А то, как выходили в финал эти два английских клуба, надо было видеть. У «Ливерпуля» казалось безнадежная ситуация после поражения в первом поединке от «Барселоны» на «Ноу Камп» (0:3). Но на «Энфилде» произошло чудо. Даже в отсутствии травмированных лидеров клуба – Фирмино и Салаха (перед игрой он появился на стадионе в футболке с надписью «никогда не сдавайся») мерсисайдцы смогли забить четыре безответных мяча в ворота каталонской команды и выиграть противостояние по сумме двух встреч.

Футбольная драма произошла и в паре «Аякс» - «Тоттенхэм». Клуб из Амстердама увез из Лондона победу со счетом 1:0. На родной «Йохан Кройф Арена» «Аякс» выиграл первый тайм с двумя забитыми мячами. Однако после перерыва «Тоттенхэм» совершил невероятный камбэк. Бразильский хавбек «шпор» Лукас Моура оформил хет-трик (третий гол в поединке он забил на 6-й компенсированной арбитром минуте). 3:3 по сумме двух матчей, но за счет большего количества забитых мячей в гостях именно «Тоттенхэм» завоевал билет в финал.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Ливерпуль» - «Барселона» - 4:0 (0:3)

«Аякс» - «Тоттенхэм» - 2:3 (1:0)

В скобках указаны результаты первых матчей.

Финал

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

Лига Европы

1/2 финала

«Челси» - «Айнтрахт» - 1:1, 4:3 пен. (1:1)

«Валенсия» - «Арсенал» - 2:4 (1:3)

В скобках указаны результаты первых матчей.

Финал

«Арсенал» - «Челси».