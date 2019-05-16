Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение на старте турнира WTA в Риме, уступив в трех напряженных сетах Виктории Азаренко из Беларуси.

Элина не смогла защитить свой титул на соревнованиях в столице Италии (Свитолина являлась победительницей турнира в 2017 и 2018 годах). В нынешнем году она стартовала матчем второго раунда против Виктории Азаренко. Поединок дважды во втором сете прерывался из-за дождя. В трех сетах Элина проиграла Виктории – 6:4, 1:6, 5:7. При этом в решающем сете у Свитолиной было два матчбола при счете 5:2, 5:4, но использовать их украинская теннисистка не смогла.

После нынешнего поражения Свитолина в новом рейтинге WTA опустится на 9-ю строчку. А в топ-8 она находилась с 2017 года.

Между тем очередное достижение у Роже Федерера. На турнире в Риме от достиг отметки в 1200 побед за карьеру. 37-летний швейцарский теннисист стал вторым игроком в истории, которому покорился данный рубеж. Его опережает лишь американец Джимми Коннорс (1274 побед).

А вот 37-летний испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче на соревнованиях в Мадриде он уступил представителю Германии Александру Звереву.

За 20-летнюю карьеру Давид завоевал в одиночном разряде 27 трофеев. Это пятый результат среди действующих теннисистов (больше него турниров выигрывали только Роже Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррэй). Всего Феррер провел на корте 1111 матчей, одержав 733 победы.