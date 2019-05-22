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Фотофакт

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Золотой дубль «Шахтера»

Алексей Журавлев
22 мая 2019 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Третий сезон кряду футболисты донецкого «Шахтера» выигрывают чемпионат и Кубок Украины. В нынешнем году «горняки» завоевали оба трофея в Запорожье с интервалом в четыре дня.

Сначала, 15 мая, подопечные Паулу Фонсеки одержали самую крупную победу в истории национального Кубка, разгромив в финале на стадионе «Славутич-Арена» клуб первой лиги «Ингулец» (пгт. Петрово, Кировоградская область) со счетом 4:0. В первом тайме голы в составе «горняков» забивали Тете, оформивший дубль, и Жуниор Мораес, а после перерыва точку в матче поставил Манор Соломон.

«Шахтер» становится 13-ти кратным обладателем Кубка Украины (четвертый год подряд), что является национальным достижением. Помимо «горняков» трофей 11 раз выигрывало «Динамо» (Киев), дважды – «Черноморец» (Одесса), по разу – «Таврия» (Симферополь) и «Ворскла» (Полтава).

А спустя четыре дня после завоевания Кубка Украины футболисты «Шахтера» досрочно оформили золотой дубль. Подопечные Паулу Фонсеки выиграли чемпионат страны. Чемпионской для донецкого клуба стала гостевая победа в Запорожье над луганской «Зарей» в поединке 29 тура. Исход встречи решил гол лучшего бомбардира первенства Жуниора Мораеса.

Теперь в активе «Шахтера» 12 титулов чемпиона Украины. Всего же «горняки» завоевали 34 трофея в период независимости Украины – 12 побед в чемпионате Украины, 13 – в Кубке страны, 8 – в Суперкубке Украины, 1 – в Кубке УЕФА. И это новый рекорд. У футболистов киевского «Динамо» - 33 трофея.

«Горняки» обогатили «Александрию»

Успех «Шахтера» в финальном поединке Кубка Украины сделал «Александрию» участником группового этапа Лиги Европы. Казна клуба из  Александрии увеличится на 77 миллионов гривен (2,62 млн. евро). Такой бонус команда получит только за само попадание в групповой раунд Лиги Европы. 

Результаты 29 тура

 «Ворскла» - «Арсенал» - 2:0 (Коломоец, 6, Васин, 58)

«Карпаты» - «Десна» - 2:0 (Понде, 52, Мякушко, 77)

«Динамо» - «Мариуполь» - 2:1 (Пена, 32, Цыганков, 87 – Федорчук, 90)

«Олимпик» - «Черноморец» - 2:1 (Диэйе, 17, Вантух, 49 – Павлов, 47)

«Александрия» - «Львов» - 0:1 (Педро, 59)

«Заря» - «Шахтер» - 0:1 (Мораес, 11)

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Комментарии к статье «Золотой дубль «Шахтера»»

Третий сезон кряду футболисты донецкого «Шахтера» выигрывают чемпионат и Кубок Украины. В нынешнем году «горняки» завоевали оба трофея в Запорожье с интервалом в четыре дня.

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