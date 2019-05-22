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Фотофакт

День матери глазами детей

Салатница вновь у «Баварии», требл «МанСити» и завершение карьеры Хави

Алексей Журавлев
22 мая 2019 Просмотров: 138 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал свои трофеи, которые он завоевал в нынешнем сезоне. В составе «горожан» Александр стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.

Европейский футбольный сезон выходит на финишную прямую. Удивительный факт – впервые в истории победители минувшего сезона лиг топ-5 сохранили чемпионские титулы.

В Италии это сделал «Ювентус», в Испании – «Барселона», во Франции – «ПСЖ», в Англии – «Манчестер Сити», и вот в Германии – «Бавария». 18 мая в заключительном туре Бундеслиги мюнхенский гранд на родной «Альянц Арене» разгромил «Анйтрахт» и завоевал очередную Серебряную салатницу – 7-ю подряд и 29-ю в истории.

Данный матч также был примечателен тем, что свои последние игры за «Баварию» проводили легенды клуба Арьен Роббен, Франк Рибери, а также Рафинья. Примечательно, что и Роббен и Рибери отличились в игре результативными ударами. Подсчитано, что данный тандем забил в составе «Баварии» 268 мячей. А Рибери еще стал и первым игроком с 9 чемпионскими титулами Бундеслиги. Он обогнал Мехмета Шолля, Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера, Давида Алабу, Томаса Мюллера и Арьена Роббена.

«Манчестер Сити» собрал полный урожай трофеев английских турниров. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали авторами английского требла: выиграли чемпионат, Кубок страны и Кубок английской лиги. Достижение «горожан» историческое. До них подобным успехом в Англии похвастаться не мог никто. 18 мая «МанСити»» завоевал Кубок Англии, забив шесть безответных голов в ворота «Уотфорда». 

Продолжает обновлять рекорды и Лионель Месси. Звездный аргентинский форвард «Барселоны» оформил дубль в гостевом поединке 38 тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2).

31-летний Месси забил в нынешнем сезоне Примеры 36 голов и в шестой раз в карьере (повторение рекорда Тельмо Сарры) стал обладателем трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави провел последний матч в карьере. Легендарный 39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». По окончании игровой карьеры Хави станет новым главным тренером «Аль-Садда

Напомним, что в составе «Барселоны» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – испанский Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А со сборной Испании знаменитый хавбек в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

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Комментарии к статье «Салатница вновь у «Баварии», требл «МанСити» и завершение карьеры Хави»

Европейский футбольный сезон выходит на финишную прямую. Удивительный факт – впервые в истории победители минувшего сезона лиг топ-5 сохранили чемпионские титулы.

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