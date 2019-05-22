Три медали славянцев на областном турнире по боксу в Мирнограде

— 22 мая 2019 —

18 мая в Покровске в рамках празднования Дня Европы состоялся первый Покровский марафон – бег по шоссе. Это были Всеукраинские соревнования, в которых приняли участие более 200 спортсменов, в том числе и 6 марафонцев из Славянска.

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