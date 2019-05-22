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Фотофакт

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Три медали славянцев на областном турнире по боксу в Мирнограде

Алексей Журавлев
22 мая 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

15-18 мая в Мирнограде состоялся открытый областной турнир по боксу, посвященный памяти Андрея Дударенко, в котором приняли участие 180 спортсменов из Донецкой и Днепропетровской областей.

Воспитанники славянской городской КДЮСШ (тренер Николай Тетера) завоевали на соревнованиях три награды: «серебро» - Никита Здельник (34 кг, ООШ №10), «бронза» - Марк Жаховский (34 кг, ООШ №10), Евгений Стукало (54 кг, Маяковская ООШ). 

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Комментарии к статье «Три медали славянцев на областном турнире по боксу в Мирнограде»

15-18 мая в Мирнограде состоялся открытый областной турнир по боксу, посвященный памяти Андрея Дударенко, в котором приняли участие 180 спортсменов из Донецкой и Днепропетровской областей.

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