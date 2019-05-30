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Фотофакт

Традиции и современность

Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер

Алексей Журавлев
30 мая 2019 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21-24 мая в Запорожье во Дворце спорта «Юность» на трех коврах проходили поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., в котором приняли участие более 500 спортсменов из 22 областей страны.

В составе сборной Донецкой области выступали четыре воспитанника славянской городской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Виталий Жданов) – Данил Синицкий, Ярослав Косица, Дмитрий Цвигун, Никита Никитин (все - ООШ №9). Из славянского квартета двоим «вольникам» удалось подняться на пьедестал почета. Данил Синицкий завоевал золотую медаль национального чемпионата, одержав на ковре пять побед в пяти встречах в весовой категории до 57 кг. В финале Данил победил соперника из Херсона.

«Серебро» соревнований получил Ярослав Косица, который в весовой категории до 100 кг занял 2-е место, проиграв в решающей схватке чемпионата в двух раундах по очкам со счетом 7:8 «вольнику» из Хмельницкого. При этом на пути к финалу Ярослав выиграл встречи у чемпиона Украины и двух призеров национальных первенств.

Нынешний турнир носил статус отборочного на чемпионат Европы, который состоится в конце июня в Кракове (Польша).

В общекомандном зачете чемпионата Украины команда юношей Донецкой области с двумя наградами заняла 10-е место, а команда девушек - 1-е место.

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Комментарии к статье «Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер»

21-24 мая в Запорожье во Дворце спорта «Юность» на трех коврах проходили поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., в котором приняли участие более 500 спортсменов из 22 областей страны.

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