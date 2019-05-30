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Зона подтопления

Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала

Алексей Журавлев
30 мая 2019 Просмотров: 128 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Молодежная сборная Украины U-20 успешно стартовала на 22-м по счету чемпионате мира по футболу, который проходит в Польше (23 мая – 15 июня). Подопечные Александра Петракова, выступая в квартете D, одержали победы над сверстниками из США и Катара.

24 мая в первом туре украинская молодежка одолела команду США – 2:1. В составе «сине-желтых» отличились Сергей Булеца и Денис Попов (оба игрока - представители киевского «Динамо»).  А спустя три дня, 27-го числа, Украина с минимальным счетом сломила сопротивление Катара – 1:0. И вновь решающий гол ударом головой нанес Денис Попов.

Независимо от результата поединка заключительного тура в группе D против Нигерии (30 мая) сборная Украины вышла в плей-офф турнира. Это четвертый выход (2001, 2005, 2015, 2019) украинской молодежной команды в 1/8 финала чемпионата мира. При этом пробиться в четвертьфинал мирового первенства «сине-желтым» не удавалось ни разу.

Стоит отметить, что на чемпионате мира по футболу в Польше среди команд U-20 (в турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся после 1 января 1999 года, но не позже 31 декабря 2003) принимают участие 24 сборные, которые поделены на шесть групп. Плей-офф чемпионата начинается с игр 1/8 финала.

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Комментарии к статье «Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала»

Молодежная сборная Украины U-20 успешно стартовала на 22-м по счету чемпионате мира по футболу, который проходит в Польше (23 мая – 15 июня). Подопечные Александра Петракова, выступая в квартете D, одержали победы над сверстниками из США и Катара.

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