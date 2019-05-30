Дубль «Баварии» и слезы Де Росси

В минувший уик-энд определились обладатели национальных Кубков в Испании и Германии. И если «Баварии» удалось оформить золотой дубль, то «Барселоне» подобное сделать не удалось.

«Барселона» установила рекорд, пробившись в финал Королевского Кубка 6-й раз подряд, что случилось впервые в истории турнира, а разыгрывается он с 1903 года. При этом 5 предыдущих поединков каталонцы выиграли. Но продлить победную серию подопечным Эрнесто Вальверде помешали футболисты «Валенсии». В первом тайме «летучие мыши» дважды отличились на контратаках. После перерыва Лионель Месси отыграл один гол, но не более того. Победа «Валенсии» со счетом 2:1 и 8-й Кубок Испании в своей истории.

25 мая «Бавария» выиграла Кубок Германии в 19-й раз. В финале мюнхенский клуб разгромил «Лейпциг» со счетом 3:0. Нынешняя победа крайне важна была для наставника «Баварии» Нико Ковача, который стал первым, кому удалось оформить дубль и в качестве игрока, и в качестве тренера. Свои титул чемпиона и Кубок страны Нико как игрок завоевал в 2003 году. Тогда он также выступал за «Баварию».

Поединок 38-го тура Серии А против «Пармы» (2:1) стал последним в футболке «Ромы» для Даниэле Де Росси. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и сделал 54 голевых передачи. За 18 лет футболке «Ромы» Де Росси выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии.

Прощание с капитаном, как и подобает, вышло трогательным и не обошлось без слез. Причем, плакали все – Де Росси, тиффози на трибунах, партнеры по команде, Франческо Тотти, который два года назад сам также прощался с клубом.