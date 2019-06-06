Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе

2 июня в Мариуполе состоялся самый масштабный забег в истории города - «Мариупольская десятка», победительницей которого в соревнованиях среди женщин стала Яна Киптенко из Славянска.

10 км стали максимальной дистанцией, которую преодолели участники забега. Также в программе легкоатлетического мероприятия был бег на 5000 м, 1000 м и 500 м для детей, скандинавская ходьба и Паралимпийский забег. Для всех 3000 участников организаторы пробега сделали бесплатную регистрацию. Кроме того, за участие все спортсмены получали стартовый номер с чипом хронометража, медаль за финиширование, футболку, силиконовый браслет и сумочку.

В главном городе Приазовья собрались бегуны с различных областей страны. Город Славянск был представлен четырьмя легкоатлетами. Яна Киптенко, Анатолий Григорьев, Игнат Варзарь и Ольга Григорьева приняли участие в пробеге.

В очередной раз порадовала Яна Киптенко. 31-летняя славянская спортсменка стала победительницей забега на 10000 метров среди женщин с результатом 42 минуты 52 секунды, опередив ближайшую соперницу из Мариуполя на полторы минуты.