Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе

|6 июня 2019
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2 июня в Мариуполе состоялся самый масштабный забег в истории города - «Мариупольская десятка», победительницей которого в соревнованиях среди женщин стала Яна Киптенко из Славянска.
10 км стали максимальной дистанцией, которую преодолели участники забега. Также в программе легкоатлетического мероприятия был бег на 5000 м, 1000 м и 500 м для детей, скандинавская ходьба и Паралимпийский забег. Для всех 3000 участников организаторы пробега сделали бесплатную регистрацию. Кроме того, за участие все спортсмены получали стартовый номер с чипом хронометража, медаль за финиширование, футболку, силиконовый браслет и сумочку.
В главном городе Приазовья собрались бегуны с различных областей страны. Город Славянск был представлен четырьмя легкоатлетами. Яна Киптенко, Анатолий Григорьев, Игнат Варзарь и Ольга Григорьева приняли участие в пробеге.
В очередной раз порадовала Яна Киптенко. 31-летняя славянская спортсменка стала победительницей забега на 10000 метров среди женщин с результатом 42 минуты 52 секунды, опередив ближайшую соперницу из Мариуполя на полторы минуты.
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• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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2 июня в Мариуполе состоялся самый масштабный забег в истории города - «Мариупольская десятка», победительницей которого в соревнованиях среди женщин стала Яна Киптенко из Славянска.