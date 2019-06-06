Михаил Петров - чемпион Украины по самбо

С 31 мая по 2 июня на базе «Шурави» в селе Каролино-Бугаз (Овидиопольский район, Одесская область) проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, в котором приняли участие 520 спортсменов из 19 регионов страны.

Славянские самбисты, выступая на национальном чемпионате в составе сборной Донецкой области, завоевали на турнире две награды. Михаил Петров в весовой категории свыше 71 кг стал чемпионом Украины. В этой же весовой категории Илья Келеберда выиграл бронзовую медаль.

В общекомандном зачете чемпионата сборная Донецкой области заняла 7-е место, имея в своем активе 8 (1-2-5) наград. Также стоит отметить, что по результатам командной борьбы «стенка на стенку» сборная Донецкой области заняла 4-е место.

Подготовили славянских ребят к первенству Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Данил Малеваный.

3 июня на берегу Черного моря в Затоке прошел чемпионат Украины по пляжного самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек старшего и среднего возраста, а также среди мастеров. В весовой категории свыше 74 кг славянский тренер СК «Беркут» Игорь Чечинов занял второе место, а сборная Донецкой области стала бронзовым призером по пляжному самбо в командном зачете.

1 июня в городе Марбург (Германия) проходил Гран-При Германии по борьбе самбо. В турнире принимал участие спортсмен славянского бойцовского клуба "Триада" Денис Кутелияс, который в весовой категории до 82 кг завоевал золотую медаль.