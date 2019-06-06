«Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге

Сразу же стоит отметить, что по договоренности между двумя клубами данный поединок состоялся в Славянске, несмотря на то, что номинальными хозяевами был «Форум-Авто». Игра была сыграна в субботу, 1 июня, на стадионе имени Юрия Скиданова. В первый календарный день лета был настоящий зной и благо для футболистов, что стартовый свисток арбитра Александра Косевича прозвучал в 18.15.

«Форум-Авто» играл первым номером, создавал голевые моменты, однако счет в матче открыли подопечные Сергея Федоренко. Кстати, сам 42-летний Сергей начал встречу с первых минут на поле. Так вот, проход по правого флангу Влада Удовина и прострел в штрафную гостей в одно касание замкнул Евгений Мушнин. Однако радость славянской команды была недолгой. Уже спустя пару минут «Форум-Авто» сравнял счет - отличился Данил Плахин.

После перерыва краматорский клуб продолжил транжирить моменты, а самые интересные события на поле произошли в заключительные 15 минут игры. Одна из немногих контратак ФК «Славянск» завершилась результативно на 75-й минуте, когда Артем Ткачук во второй раз в поединке вывел номинальных гостей вперед. Правда, сценарий первого тайма тут же повторился. «Форум-Авто» понадобилось всего несколько минут, чтобы вновь восстановить статус-кво. Пенальти реализовал Плахин, оформивший дубль в матче. А на 87-й минуте очередной провал в обороне славянцев привел к тому, что «Форум-Авто» забил третий гол, который оказался для краматорского клуба победным.

Результаты 5 тура

ДВУОР им. С.Н.Бубки – «Сапфир» - 2:1

«Форум-Авто» - ФК «Славянск» - 3:2

«Долина» - «Шахтер» - 2:2

«Покровск» - «Спарта» - 2:1

Пропущенный матч 4 тура

ФК «Славянск» - «Авангард U-19» - 2:0

Анонс 6 тура

8 июня, 17.00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова

ФК «Славянск» - ДВУОР им. С.Н.Бубки (Бахмут)