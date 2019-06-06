|6 июня 2019
|Просмотров: 143
|
1-2 июня в Курахово проходил открытый «Кубок Донбасса» по кикбоксингу по версии WAKO среди юношей, юниоров, взрослых. В соревнованиях приняли участие более 200 участников из Донецкой, Луганской, Кировоградской областей и города Киева.
Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) завоевали на соревнованиях пять наград:
1-е место – Владислав Шульга;
2-е место – Константин Ивлев, Егор Прончаков, Божена Мальцева, Кирилл Малышевич.
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
— 6 июня 2019 —
1 июня в Лозовой (Харьковская область) состоялся Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Сила традиций» среди юношей двух возрастных групп (2006-2008, 2011-2012), в котором приняли участие более 180 «вольников» из Харьковской, Донецкой, Запорожской, Одесской областей и города Киев.
— 6 июня 2019 —
Очень обидное поражение потерпели футболисты муниципального футбольного клуба «Славянск» в поединке 5 тура чемпионата Донецкой области от краматорского клуба «Форум-Авто».
— 6 июня 2019 —
С 31 мая по 2 июня на базе «Шурави» в селе Каролино-Бугаз (Овидиопольский район, Одесская область) проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, в котором приняли участие 520 спортсменов из 19 регионов страны.
— 6 июня 2019 —
Новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO стал американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший. 2 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» Энди сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа.
Приветствую, гость! Вход
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу»
1-2 июня в Курахово проходил открытый «Кубок Донбасса» по кикбоксингу по версии WAKO среди юношей, юниоров, взрослых. В соревнованиях приняли участие более 200 участников из Донецкой, Луганской, Кировоградской областей и города Киева.