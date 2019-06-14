|14 июня 2019
|Просмотров: 10
|
В течение трех дней ФК «Славянск» провел два домашних поединка чемпионата Донецкой области по футболу. 5 июня подопечные Сергея Федоренко играли с юношеским составом «Авангарда U-19» (пропущенный матч 4 тура), а через три дня - с командой донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки (6-й тур).
В этих двух встречах славянский клуб набрал четыре очка. ФК «Славянск» со счетом 2:0 победил «Авангард U-19», причем гости в конце первого тайма не реализовали пенальти при счете 0:0. После перерыва красивый гол дальним ударом забил Денис Шакалец, а удвоил преимущество хозяев Евгений Мушнин.
В поединке ФК «Славянск» - ДВУОР (Бахмут) была зафиксирована боевая ничья – 2:2. О потере очков футболисты славянского клуба могут винить только себя. В самом конце встречи при счете 2:1 у Сергея Федоренко был великолепный шанс снять все вопросы относительно победителя матча. Но играющий тренер команды замешкался в штрафной соперника и голевой момент был упущен. И тут же сработало золотое правило футбола: не забиваешь, забивает соперник. Гости из Бахмута сравняли счет в компенсированное арбитром время – 2:2.
А до этого забитого мяча события развивались на поле следующим образом. Сначала ДВУОР реализовал пенальти – 45-я минута. После перерыва игра пошла на встречных курсах и хозяевам дважды удалось поразить ворота соперника. Отличились Евгений Мушнин и Владислав Удовин.
Результаты 6 тура
«Алекс» - «Сапфир» - 2:12
ФК «Славянск» - ДВУОР – 2:2
«Спарта» - «Долина» - 0:2
Матчи 4 тура
ФК «Славянск» - «Авангард U-19» - 2:0
«Шахтер» - «Покровск» - 1:1
14 июня 2019
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
— 14 июня 2019 —
Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.
— 14 июня 2019 —
Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.
— 14 июня 2019 —
Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.
— 14 июня 2019 —
Подопечные Андрея Шевченко успешно провели летнюю кампанию отборочного цикла Евро-2020. В течение трех дней сборная Украины поочередно обыграла национальные команды Сербии и Люксембурга.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2019
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута»
В течение трех дней ФК «Славянск» провел два домашних поединка чемпионата Донецкой области по футболу. 5 июня подопечные Сергея Федоренко играли с юношеским составом «Авангарда U-19» (пропущенный матч 4 тура), а через три дня - с командой донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки (6-й тур).