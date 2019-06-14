ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

В течение трех дней ФК «Славянск» провел два домашних поединка чемпионата Донецкой области по футболу. 5 июня подопечные Сергея Федоренко играли с юношеским составом «Авангарда U-19» (пропущенный матч 4 тура), а через три дня - с командой донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки (6-й тур).

В этих двух встречах славянский клуб набрал четыре очка. ФК «Славянск» со счетом 2:0 победил «Авангард U-19», причем гости в конце первого тайма не реализовали пенальти при счете 0:0. После перерыва красивый гол дальним ударом забил Денис Шакалец, а удвоил преимущество хозяев Евгений Мушнин.

В поединке ФК «Славянск» - ДВУОР (Бахмут) была зафиксирована боевая ничья – 2:2. О потере очков футболисты славянского клуба могут винить только себя. В самом конце встречи при счете 2:1 у Сергея Федоренко был великолепный шанс снять все вопросы относительно победителя матча. Но играющий тренер команды замешкался в штрафной соперника и голевой момент был упущен. И тут же сработало золотое правило футбола: не забиваешь, забивает соперник. Гости из Бахмута сравняли счет в компенсированное арбитром время – 2:2.

А до этого забитого мяча события развивались на поле следующим образом. Сначала ДВУОР реализовал пенальти – 45-я минута. После перерыва игра пошла на встречных курсах и хозяевам дважды удалось поразить ворота соперника. Отличились Евгений Мушнин и Владислав Удовин.

Результаты 6 тура

«Алекс» - «Сапфир» - 2:12

ФК «Славянск» - ДВУОР – 2:2

«Спарта» - «Долина» - 0:2

Матчи 4 тура

ФК «Славянск» - «Авангард U-19» - 2:0

«Шахтер» - «Покровск» - 1:1