Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

|14 июня 2019
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Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.
При этом буквально на днях стало известно, что в следующем сезоне у «Шахтера» будет новый главный тренер – португалец Луиш Каштру. Португальский специалист Паулу Фонсека, с которым «горняки» за три года завоевали семь трофеев, отправится на Апеннинский полуостров, где продолжит тренерскую карьеру в Риме со столичной «Ромой»: контракт с «волками» подписан по схеме «2+1».
Александр Хацкевич останется в киевском «Динамо», а вот у луганской «Зари» также будет новый коуч. Место Юрия Вернидуба займет Виктор Скрипник, который известен своими выступлениями за «Днепр» и «Вердер», а также тренерской работой в «Вердере» и «Риге».
Сейчас у футболистов украинских клубов межсезонье, но уже известно, что «Шахтер» выйдет из летнего отпуска 20 июня. В планах «горняков» два зарубежных сбора: Грассау (Германия) – 24-30 июня, Фельден (Австрия) – 3-12 июля.
В сезоне 2019/2020 Украину на европейской арене представят пять клубов – «Шахтер» и «Динамо» - в Лиге чемпионов, «Александрия», «Мариуполь» и «Заря» - в Лиге Европы.
Состав украинской Премьер-лиги в новом сезоне пополнят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки (Киевская область). Элитный дивизион покинули «Арсенал» и «Черноморец». При этом в стыковых матчах львовские «Карпаты» в западном противостоянии с луцкой «Волынью» (3:0 ТП, 0:0) сохранили место в «вышке». Во второй паре «стыков» «Колос» был сильнее «Черноморца» (2:0, 0:0).
Следует добавить, что в сезоне 2018/2019 форвард «Шахтера» Жуниор Мораес выиграл гонку в споре бомбардиров у динамовца Виктора Цыганкова: 19 против 18 мячей.
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• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
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• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
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• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
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Комментарии к статье «Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки»
Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.