Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.

Победу над «Скуадрой Адзуррой» украинской команде принес гол Булецы в середине второго тайма. Были возможности и удвоить преимущество в счете, но удары Супряги и Кащука цели не достигли. Кульминацией поединка стало компенсированное арбитром время, когда Скамакка забил гол, но рефери после подсказки ассистента VAP отменил взятие ворот. Победа сборной Украины со счетом 1:0 и впереди главный матч жизни.

Кубок Лобановского остается в Украине

Молодежная сборная Украины U-21 стала победителем международного турнира «Кубок Валерия Лобановского». Подопечные Руслана Ротаня обыграли сборные Кипра (3:0) и Израиля (1:0).