 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Атавизмы коммунизма

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Алексей Журавлев
14 июня 2019 Просмотров: 135 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.

Победу над «Скуадрой Адзуррой» украинской команде принес гол Булецы в середине второго тайма. Были возможности и удвоить преимущество в счете, но удары Супряги и Кащука цели не достигли. Кульминацией поединка стало компенсированное арбитром время, когда Скамакка забил гол, но рефери после подсказки ассистента VAP отменил взятие ворот. Победа сборной Украины со счетом 1:0 и впереди главный матч жизни.  

Кубок Лобановского остается в Украине

Молодежная сборная Украины U-21 стала победителем международного турнира «Кубок Валерия Лобановского». Подопечные Руслана Ротаня обыграли сборные Кипра (3:0) и Израиля (1:0). 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

В ЦПАУ появился мобильный офис

В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

6 июня 2019

Семейный фестиваль

Что обещают славянцам по воде

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

Директор водоканала увольняется

Сюрприз ко Дню города

Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра

Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

Также в разделе

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

— 14 июня 2019 —

8 июня в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященный Международному дню защиты детей.

Читать далее ⇒

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

— 14 июня 2019 —

Футбольные баталии среди юношеских команд 2004-2005 годов рождения состоялись 11 июня в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова. В нем приняли участие четыре команды – «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск), «Авангард ТЭС» (Николаевка), «Локомотив» (Лиман) и ДЮФК Авангард» (Северск).

Читать далее ⇒

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

— 14 июня 2019 —

8 июня в Одессе состоялся традиционный Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Украины и Молдовы.

Читать далее ⇒

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

— 14 июня 2019 —

Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира»

Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

В ЦПАУ появился мобильный офис

В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

6 июня 2019

Семейный фестиваль

Что обещают славянцам по воде

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

Директор водоканала увольняется

Сюрприз ко Дню города

Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра

Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top