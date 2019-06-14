Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

|14 июня 2019
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Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.
Победу над «Скуадрой Адзуррой» украинской команде принес гол Булецы в середине второго тайма. Были возможности и удвоить преимущество в счете, но удары Супряги и Кащука цели не достигли. Кульминацией поединка стало компенсированное арбитром время, когда Скамакка забил гол, но рефери после подсказки ассистента VAP отменил взятие ворот. Победа сборной Украины со счетом 1:0 и впереди главный матч жизни.
Молодежная сборная Украины U-21 стала победителем международного турнира «Кубок Валерия Лобановского». Подопечные Руслана Ротаня обыграли сборные Кипра (3:0) и Израиля (1:0).
14 июня 2019
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• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
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• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
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• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
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• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
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— 14 июня 2019 —
8 июня в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященный Международному дню защиты детей.
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Футбольные баталии среди юношеских команд 2004-2005 годов рождения состоялись 11 июня в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова. В нем приняли участие четыре команды – «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск), «Авангард ТЭС» (Николаевка), «Локомотив» (Лиман) и ДЮФК Авангард» (Северск).
— 14 июня 2019 —
8 июня в Одессе состоялся традиционный Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Украины и Молдовы.
— 14 июня 2019 —
Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
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Комментарии к статье «Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира»
Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.