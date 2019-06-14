|14 июня 2019
|Просмотров: 144
|
8 июня в Одессе состоялся традиционный Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Украины и Молдовы.
Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на соревнованиях в Южной Пальмире три награды:
1-е место – Кирилл Киян (46 кг);
2-е место – Полина Жидкова (40 кг);
3-е место – Матвей Тертышный (42 кг).
Кирилл Киян на турнире провел четыре поединка и одержал в них четыре досрочные победы. Для Кирилла это третий подряд триумф на соревнованиях «Европа» в Одессе.
8 июня в Доброполье прошел 4-й традиционный открытый Кубок города по дзюдо среди юношей (2008-2010), в котором приняли участие 170 спортсменов из 10 команд Донецкой и Луганской областей.
Славянские дзюдоисты вернулись из Доброполья с четырьмя медалями:
1-е место – Руслан Варварецкий (27 кг, ООШ №1), Тимур Кушнарев (29 кг, ООШ №1);
2-е место – Михаил Чуйко (38 кг, ООШ №5), Тимур Майборода (32 кг, ООШ №5).
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
— 14 июня 2019 —
8 июня в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященный Международному дню защиты детей.
— 14 июня 2019 —
Футбольные баталии среди юношеских команд 2004-2005 годов рождения состоялись 11 июня в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова. В нем приняли участие четыре команды – «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск), «Авангард ТЭС» (Николаевка), «Локомотив» (Лиман) и ДЮФК Авангард» (Северск).
— 14 июня 2019 —
Подопечные Александра Петракова продолжают творить историю. После победы 11 июня над Италией в матче 1/2 финала «сине-желтые» пробились в финал мундиаля U-20, в котором сыграют 15 июня со сверстниками из Южной Кореи.
— 14 июня 2019 —
Сезон 2018/2019 в Украине завершен. «Шахтер» был вне конкуренции на футбольных полях страны, оформив третий кряду золотой дубль. «Горняки» стали и чемпионами Украины, и обладателями национального Кубка.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»»
8 июня в Одессе состоялся традиционный Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Украины и Молдовы.