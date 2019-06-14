Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

8 июня в Одессе состоялся традиционный Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Украины и Молдовы.

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на соревнованиях в Южной Пальмире три награды:

1-е место – Кирилл Киян (46 кг);

2-е место – Полина Жидкова (40 кг);

3-е место – Матвей Тертышный (42 кг).

Кирилл Киян на турнире провел четыре поединка и одержал в них четыре досрочные победы. Для Кирилла это третий подряд триумф на соревнованиях «Европа» в Одессе.

8 июня в Доброполье прошел 4-й традиционный открытый Кубок города по дзюдо среди юношей (2008-2010), в котором приняли участие 170 спортсменов из 10 команд Донецкой и Луганской областей.

Славянские дзюдоисты вернулись из Доброполья с четырьмя медалями:

1-е место – Руслан Варварецкий (27 кг, ООШ №1), Тимур Кушнарев (29 кг, ООШ №1);

2-е место – Михаил Чуйко (38 кг, ООШ №5), Тимур Майборода (32 кг, ООШ №5).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.