«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Футбольные баталии среди юношеских команд 2004-2005 годов рождения состоялись 11 июня в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова. В нем приняли участие четыре команды – «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск), «Авангард ТЭС» (Николаевка), «Локомотив» (Лиман) и ДЮФК Авангард» (Северск).

Данный турнир проводился третий год подряд. Схема проведения остается неизменной: два полуфинала, футбольные конкурсы – на технику, точность и силу, матч за 3-е место и финал.

В нынешнем розыгрыше вновь победителем соревнований стали футболисты «КДЮСШ-Славхлеб» (тренеры Виктор Порублев, Александр Омельченко). Славянский клуб одержал две победы с одинаковым счетом 1:0. Сначала «КДЮСШ-Славхлеб» переиграл ДЮФК Авангард» (Северск), а затем - Локомотив» (Лиман). Голы в этих встречах забили Юрий Погорелов и Максим Заровний.

Все участники турнира были получили сладкие призы, а призеры соревнований – грамоты, медали и Кубки.

1/2 финала

«Локомотив» (Лиман) - «Авангард ТЭС» (Николаевка) – 7:0

«КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск) - ДЮФК Авангард» (Северск) – 1:0.

Матч за 3-е место

ДЮФК Авангард» (Северск) – «Авангард ТЭС» (Николаевка) – 1:0

Финал

«КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск) - «Локомотив» (Лиман) – 1:0