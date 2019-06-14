Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

8 июня в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященный Международному дню защиты детей.

В соревнованиях, которые проходили в трех разделах - дозированный контакт, легкий контакт, борьба для детей 6-7 лет, 8-9 лет, приняли участие 95 спортсменов из девяти команд области.

В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Славянск, 2-е место – пос. Райгородок, 3-е место – Александро-Калиново.

В личном зачете чемпионами турнира в своих весовых и возрастных категориях стали 18 славянских спортсменов – Ярослав Гутник, Степан Фарапонов, Иван Выродов, Варвара Коломиец, София Сиротина, Кирилл Денщик, Дмитрий Ивлев, Артем Курилко, Богдан Бутримов, Александр Доля, Максим Лозовой, Федор Беликов, Владислав Мазур, Павел Петривный, Илья Лозовой, Анастасия Панихина, София Ракицкая, Илья Жигулин.

9 июня в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся открытый областной турнир по борьбе самбо среди подростков младшего возраста, посвященный Международному дню защиты детей под девизом «Кто ты, будущий олимпиец».

В соревнования приняли участие спортсмены из Донецкой, Харьковской и Луганской областей. В общекомандном зачете сборная Славянска заняла первое место (2-е место – Лисичанск, 3-е место - Краматорск), а победителями турнира стали шесть славянских самбистов – Максим Попелишко, Вадим Лабанов, Владислав Яхин, Юлия Щука, Степан Волков и Александр Доля.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Данил Малеваный, Олег Лозовой, Андрей Чичин, Андрей Филатов, Валерий Дейниченко.