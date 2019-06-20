Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

В главном поединке молодежного (U-20) чемпионата мира по футболу, который проходил в Польше, сборная Украины одержала волевую победу над сверстниками из Южной Кореи.

И это одно из главных достижений в командных видах спорта (также можно вспомнить женское «золото» ЧЕ-1995 по баскетболу, женскую «бронзу» Олимпиады-2004 и «серебро» ЧЕ-2000 по гандболу) в истории независимости Украины.

Подопечные Александра Петракова, которые до старта мундиаля и не мечтали о таком успехе, ставив цель выйти в плей-офф мирового первенства, всю турнирную дистанцию, а это семь матчей, прошли без поражений. В активе «сине-желтых» шесть побед и только одна ничья с Нигерией (1:1) на стадии группового этапа.

В финале Украина переиграла Южную Корею со счетом 3:1. Ли Кан Ин с пенальти на 5-й минуте открыл счет, но еще до перерыва Владислав Супряга восстановил статус-кво. В начале второй половины встречи Супряга оформил дубль, а на 89-й минуте Георгий Цитаишвили поставил жирную точку не только в матче, но и на турнире, совершив сольный проход и пробив точно в угол ворот.

Украины – чемпион мира, пусть и на уровне молодежных сборных. В свое время на молодежных чемпионатах сверкали Марадона, Месси, Ромарио, Роналдиньо, Фигу, Касильяс, Ван Бастен, Роббен, Анри, Трезеге. А рекордсменами по количеству побед являются Аргентина (6 побед) и Бразилия (5).

Каждый из футболистов сборной Украины U-20 получил звание «Мастер спорта международного класса» во время торжественной встречи в Доме футбола в Киеве. Также следует добавить, что по итогам молодежного чемпионата Андрей Лунин был признан лучшим голкипером турнира, Сергей Булеца получил «Серебряный мяч» - один из лучших игроков мундиаля, а Данил Сикан с четырьмя голами занял второе место в списке лучших бомбардиров став обладателем «Серебряной бутсы».