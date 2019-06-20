 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Освежающий объект

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

Алексей Журавлев
20 июня 2019 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В главном поединке молодежного (U-20) чемпионата мира по футболу, который проходил в Польше, сборная Украины одержала волевую победу над сверстниками из Южной Кореи.

И это одно из главных достижений в командных видах спорта (также можно вспомнить  женское «золото» ЧЕ-1995 по баскетболу, женскую «бронзу» Олимпиады-2004 и «серебро» ЧЕ-2000 по гандболу) в истории независимости Украины. 

Подопечные Александра Петракова, которые до старта мундиаля и не мечтали о таком успехе, ставив цель выйти в плей-офф мирового первенства, всю турнирную дистанцию, а это семь матчей, прошли без поражений. В активе «сине-желтых» шесть  побед и только одна ничья с Нигерией (1:1) на стадии группового этапа.

В финале Украина переиграла Южную Корею со счетом 3:1. Ли Кан Ин с пенальти на 5-й минуте открыл счет, но еще до перерыва Владислав Супряга восстановил статус-кво. В начале второй половины встречи Супряга оформил дубль, а на 89-й минуте Георгий Цитаишвили поставил жирную точку не только в матче, но и на турнире, совершив сольный проход и пробив точно в угол ворот.

Украины – чемпион мира, пусть и на уровне молодежных сборных. В свое время на молодежных чемпионатах сверкали Марадона, Месси, Ромарио, Роналдиньо, Фигу, Касильяс, Ван Бастен, Роббен, Анри, Трезеге. А рекордсменами по количеству побед являются Аргентина (6 побед) и Бразилия (5).

Каждый из футболистов сборной Украины U-20 получил звание «Мастер спорта международного класса» во время торжественной встречи в Доме футбола в Киеве. Также следует добавить, что по итогам молодежного чемпионата Андрей Лунин был признан лучшим голкипером турнира, Сергей Булеца получил «Серебряный мяч» - один из лучших игроков мундиаля, а Данил Сикан с четырьмя голами занял второе место в списке лучших бомбардиров став обладателем «Серебряной бутсы».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Качественная офисная мебель в Киеве

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Также в разделе

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

— 20 июня 2019 —

15 июня в Киеве  на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок украинца Артема Далакяна (19-0, 14 КО) и Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО) из Таиланда.

Читать далее ⇒

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

— 20 июня 2019 —

За океаном практически день в день завершились финальные серии в национальной хоккейной и баскетбольной лигах. Кубок Стэнли впервые в истории завоевали хоккеисты «Сент-Луиса», а чемпионский Кубок НБА также в первый раз выиграли баскетболисты «Торонто».

Читать далее ⇒

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

— 20 июня 2019 —

В новом сезоне мадридский «Реал» во главе с Зинедином Зиданом рассчитывает на удачное выступление, как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов. В летнее межсезонье Королевский клуб планомерно стал усиливать состав команды.

Читать далее ⇒

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

— 20 июня 2019 —

11 июня стало известно, что Паулу Фонсека покидает донецкий «Шахтер» и отправляется на Апеннины, где будет тренировать столичную «Рому». А уже на следующий день общественности был представлен новый рулевой «горняков».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд»

В главном поединке молодежного (U-20) чемпионата мира по футболу, который проходил в Польше, сборная Украины одержала волевую победу над сверстниками из Южной Кореи.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Качественная офисная мебель в Киеве

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top