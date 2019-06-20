Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

В новом сезоне мадридский «Реал» во главе с Зинедином Зиданом рассчитывает на удачное выступление, как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов. В летнее межсезонье Королевский клуб планомерно стал усиливать состав команды.

Очередным новичком «сливочных» стал бывший хавбек «Челси» Эден Азар. 28-летний бельгийский футболист 13 июня подписал 5-летний контракт с «Реалом». Сумма трансфера оценивается в 100 млн. евро. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в этот же день состоялась презентация игрока, которую посетили 50 тысяч зрителей. Выйдя на футбольное поле в белой футболке, Эден поцеловал эмблему Королевского клуба и получил бурные овации с трибуны.

В текущее трансферное окно «Реал» потратил 303 миллиона евро на новичков команды: Эден Азар («Челси», 100 млн. евро), Лука Йович («Айнтрахт», 60 млн.), Эдер Милитао («Порту», 50 млн.), Ферлан Менди («Лион», 48 млн.) и Родриго («Сантос», 45 млн). Мадридский гранд уже превзошел собственный результат десятилетней давности, когда за 260 миллионов евро были приобретены Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо.