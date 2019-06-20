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Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Алексей Журавлев
20 июня 2019 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Форвард «Торонто Рэпторз» Кавай Леонард признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА. Леонард в серии в среднем за матч набирал 28,5 очка, совершал 9,8 подбора, 2,0 блока и 1,2 перехвата, отдавал 4,2 передачи. 27-летний баскетболист во второй раз за карьеру завоевал приз MVP имени Билла Рассела. Впервые это произошло в 2014 году, когда он победил в финале НБА в составе «Сан-Антонио». Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару и Леброну Джеймсу как обладатель приза самому ценному игроку финала в составе двух разных команд.

За океаном практически день в день завершились финальные серии в национальной хоккейной и баскетбольной лигах. Кубок Стэнли впервые в истории завоевали хоккеисты «Сент-Луиса», а чемпионский Кубок НБА также в первый раз выиграли баскетболисты «Торонто».

В финальной серии Кубка Стэнли «блюзмены» были сильнее хоккеистов «Бостон Брюинз». Команды сыграли все отведенные семь матчей, в которых успех был на стороне «Сент-Луиса» - 4:3. Этот Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. Ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ.

Также впервые в своей истории баскетболисты «Торонто Рэпторз» стали чемпионами НБА.

В финальной серии канадский клуб обыграл участника финалов четырех предыдущих сезонов «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4:2.

Также стоит добавить, что 18 июня в Торонто прошел первый в истории города и Канады чемпионский парад. На него вышли более 1,5 миллиона.

При этом финал НБА имел огромный успех в Канаде. 56 процентов населения Канады смотрели, по крайней мере, некоторую часть финальной серии. А около 8 миллионов зрителей следили за шестым, решающим матчем финальной серии.

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Комментарии к статье «Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»»

За океаном практически день в день завершились финальные серии в национальной хоккейной и баскетбольной лигах. Кубок Стэнли впервые в истории завоевали хоккеисты «Сент-Луиса», а чемпионский Кубок НБА также в первый раз выиграли баскетболисты «Торонто».

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