Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

За океаном практически день в день завершились финальные серии в национальной хоккейной и баскетбольной лигах. Кубок Стэнли впервые в истории завоевали хоккеисты «Сент-Луиса», а чемпионский Кубок НБА также в первый раз выиграли баскетболисты «Торонто».

В финальной серии Кубка Стэнли «блюзмены» были сильнее хоккеистов «Бостон Брюинз». Команды сыграли все отведенные семь матчей, в которых успех был на стороне «Сент-Луиса» - 4:3. Этот Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. Ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ.

Также впервые в своей истории баскетболисты «Торонто Рэпторз» стали чемпионами НБА.

В финальной серии канадский клуб обыграл участника финалов четырех предыдущих сезонов «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4:2.

Также стоит добавить, что 18 июня в Торонто прошел первый в истории города и Канады чемпионский парад. На него вышли более 1,5 миллиона.

При этом финал НБА имел огромный успех в Канаде. 56 процентов населения Канады смотрели, по крайней мере, некоторую часть финальной серии. А около 8 миллионов зрителей следили за шестым, решающим матчем финальной серии.