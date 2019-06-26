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Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу

Алексей Журавлев
26 июня 2019 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21-23 июня в Ирпене (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юниоров и взрослых в разделах фулл и клоуз-контакт, в котором приняли участие 180 спортсменов из 14 областей страны.

В составе сборной Донецкой области выступали воспитанники славянских клубов «Триада» (тренер Андрей Безуглый) и «Ронин» (тренер Данил Малеваный), а также представители Бахмута и Покровска. В их активе 10 медалей:

1-е место – Денис Кутелия (80 кг, клоуз, фулл-контакты), Божена Мальцева (68 кг, фулл, оба – «Триада»), Григорий Репяхов (55 кг, клоуз, фулл-контакты, Бахмут);

2-е место – Божена Мальцева (68 кг, клоуз); Данил Малеваный (77 кг, клоуз, «Ронин»), Сергей Ерещенко (75 кг, клоуз, фулл-контакты, «Триада»);

3-е место – Максим Лукиенко (63 кг, клоуз-контакт, «Триада»).

В командном зачете тройка призеров чемпионата выглядит следующим образом:

1-е место – Одесская обл.

2-е место – Донецкая обл.

3-е место – Харьковская обл.

Следует добавить, что нынешние национальные соревнования были отборочными к чемпионату мира, который состоится в октябре в Украине.

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Комментарии к статье «Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу»

21-23 июня в Ирпене (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юниоров и взрослых в разделах фулл и клоуз-контакт, в котором приняли участие 180 спортсменов из 14 областей страны.

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