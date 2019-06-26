|26 июня 2019
|Просмотров: 51
|
В матче восьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» в Александровке одержал уверенную победу над местной командной «Алекс».
Подопечные Сергея Федоренко учинили аутсайдеру областного первенства разгром – 7:0. Голы в составе славянского клуба забивали Михаил Клименков, Сергей Федоренко, Стас Недогода, Артем Ткачук и Игорь Дятлов, оформивший после перерыва хет-трик. Кстати, результат первого тайма – 2:0 в пользу ФК «Славянск».
Результаты 8 тура
«Алекс» - «Славянск» - 0:7
«Прометей» - «Сапфир» - 3:2
«Шахтер» - ДВУОР – 3:0 ТП
«Покровск» - «Долина» - 0:0
Анонс 9 тура
29 июня, 17.00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова
«Славянск» - «Прометей»
28 июня, 17.00, Краматорск, Сад Бернацкого
«Сапфир» - «Авангард U-19»
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
— 26 июня 2019 —
В столице Беларуси – Минске – проходят вторые по счету Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран континента. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
— 26 июня 2019 —
20 июня футболисты донецкого «Шахтера» начали подготовку к новому сезону. Игроки, тренерский штаб и руководство клуба собрались в загородном комплексе «Святошин» и поприветствовали друг друга, познакомились с новым тренерским штабом, в который вошел легендарный экс-капитан «горняков» Дарио Срна.
— 26 июня 2019 —
21-23 июня в Ирпене (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юниоров и взрослых в разделах фулл и клоуз-контакт, в котором приняли участие 180 спортсменов из 14 областей страны.
— 20 июня 2019 —
15 июня в Киеве на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок украинца Артема Далакяна (19-0, 14 КО) и Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО) из Таиланда.
Приветствую, гость! Вход
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «ФК «Славянск» разгромил «Алекс»»
В матче восьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» в Александровке одержал уверенную победу над местной командной «Алекс».