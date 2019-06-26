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Освежающий объект

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

Алексей Журавлев
26 июня 2019 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

20 июня футболисты донецкого «Шахтера» начали подготовку к новому сезону. Игроки, тренерский штаб и руководство клуба собрались в загородном комплексе «Святошин» и поприветствовали друг друга, познакомились с новым тренерским штабом, в который вошел легендарный экс-капитан «горняков» Дарио Срна.

Итак, в тренерский штаб, возглавляемый опытным 61-летним португальцем Луишем Каштру входят еще шесть человек - Витор Северино (первый ассистент главного тренера), Филипе Селиккая (ассистент главного тренера), Жоау Брандау (ассистент главного тренера), Жозе Кошта (аналитик), Антониу Феррейра (тренер вратарей) и Дарио Срна.

Экс-капитан «оранжево-черных» Дарио Срна завершил выступления в итальянском «Кальяри» и вернулся в «Шахтер». Напомним, что Дарио выступал в составе «горняков» с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтере» Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

По словам генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина Срна будет главным амбассадором донецкого клуба на разных уровнях, включая УЕФА, жеребьевки Лиги чемпионов и многое другое.

А уже 24 июня «горняки» прибыли на первый тренировочный сбор, который пройдет в немецком Грассау. Луиш Каштру в Германию взял на сбор 28 футболистов:

вратари - Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;

защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;

полузащитники - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон;

нападающие - Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Сбор в Грассау продлится до 30-го числа. В планах «горняков» два контрольных спарринга. 26 июня «Шахтер» уверенно обыграл болгарский «Лудогорец» из Разграда – 3:0. 30 июня «Шахтер» сыграет с ЦСКА (София, Болгария).

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Комментарии к статье ««Шахтер» отправился на сбор в Германию»

20 июня футболисты донецкого «Шахтера» начали подготовку к новому сезону. Игроки, тренерский штаб и руководство клуба собрались в загородном комплексе «Святошин» и поприветствовали друг друга, познакомились с новым тренерским штабом, в который вошел легендарный экс-капитан «горняков» Дарио Срна.

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