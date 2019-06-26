|26 июня 2019
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В столице Беларуси – Минске – проходят вторые по счету Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран континента. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
Европейские игры - спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года. Первые Европейские игры, которые на континенте называют «маленькой олимпиадой», прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Через четыре года 21 июня был дан старт вторым по счету играм. Они проходят в Минске (Беларусь).
Украину в Минске представляют 198 спортсменов в 15 видах спорта (22 дисциплины). Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Сиднея-2000 в стендовой стрельбе Николай Мильчев.
После пяти соревновательных дней в копилке сборной Украины 22 медали: 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. В общекомандном зачете Украина занимает 4-е место, а лидирует Россия – 63 (28-15-20) награды.
Обладателями золотых наград Европейских игр в Минске стали дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая, самбистка Анастасия Сапсай, а также два квартета в соревнованиях королевы спорта – легкая атлетика - в смешанной (4х400 метра) и комбинированной (800-600-400-200 метра) эстафетах.
Что касается призовых украинским спортсменам, то государство выплатит им 50 тысяч гривен – за «золото», 40 тысяч – за «серебро», 25 тысяч – за «бронзу».
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• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
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Комментарии к статье «Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх»
В столице Беларуси – Минске – проходят вторые по счету Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран континента. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.