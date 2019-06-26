Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

В столице Беларуси – Минске – проходят вторые по счету Европейские игры, в которых принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран континента. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

Европейские игры - спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года. Первые Европейские игры, которые на континенте называют «маленькой олимпиадой», прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Через четыре года 21 июня был дан старт вторым по счету играм. Они проходят в Минске (Беларусь).

Украину в Минске представляют 198 спортсменов в 15 видах спорта (22 дисциплины). Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Сиднея-2000 в стендовой стрельбе Николай Мильчев.

После пяти соревновательных дней в копилке сборной Украины 22 медали: 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. В общекомандном зачете Украина занимает 4-е место, а лидирует Россия – 63 (28-15-20) награды.

Обладателями золотых наград Европейских игр в Минске стали дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая, самбистка Анастасия Сапсай, а также два квартета в соревнованиях королевы спорта – легкая атлетика - в смешанной (4х400 метра) и комбинированной (800-600-400-200 метра) эстафетах.

Что касается призовых украинским спортсменам, то государство выплатит им 50 тысяч гривен – за «золото», 40 тысяч – за «серебро», 25 тысяч – за «бронзу».