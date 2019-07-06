Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр

10 соревновательных дней II Европейских игр, которые проходили с 21 по 30 июня в Минске (Беларусь), позади. Сборная Украины по количеству наград вошла в число призеров турнира. Украинские спортсмены завоевали 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

«Украинцы могут гордиться достижениями сборной, - сказал президент национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. - В течение этих десяти дней украинские спортсмены дарили неповторимые моменты радости и гордости, славя победами свою страну. Выступление нашей команды на Играх в Минске есть феерическим. 51 добыта медаль и 3 общекомандное место среди 50 страна Европы - отличный результат для Украины».

Данные соревнования стали серьезной проверкой сил для многих спортсменов накануне Олимпиады-2020 в Токио (Япония). И надо признать, что многие украинские спортсмены этот экзамен сдали на «отлично». Медали разного достоинства завоевали представители спортивной гимнастики, легкой атлетики, карате, борьбы, бокса. Порадовали не только наградами, но и яркими выступлениями, борец Жан Беленюк, боксеры Виктор Выхрист (было доверено нести флаг Украины на закрытии игр) и Александр Хижняк, гимнасты Олег Верняев («золото» и два «серебра») и Анастасия Бачинская, дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая. Евгений Гуцол, Даниил Даниленко, Ольга Ляховая, Анна Рыжикова, Алексей Поздняков, Анна Качур (все - легкая атлетика), выиграли в Минске по две золотые медали.

Стоит отметить, что в Минске на вторых по счету Европейских играх приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран континента. В течение 10 дней они разыграли 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину на соревнованиях представляли 198 спортсменов в 15 видах спорта (22 дисциплины).