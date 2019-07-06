Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»

29 июня в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова в матче 9 тура чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» одержал волевую победу над «Прометем» из Великой Новоселки.

Поражение в Славянске стало для «Прометея» первым в нынешнем чемпионате. А начался матч для гостей, как нельзя лучше. Уже в самом его дебюте Роман Дудник мощным ударом открыл счет. Отыграться славянскому клубу удалось по истечению получаса игры. Быстрая контратака, выход 2 в 1 и точный удар без помех от Артема Ткачука. А перед самым свистком на перерыв хозяева получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара. Евгений Мушнин с «точки» был точен – 2:1.

Во второй половине встречи «Прометей» не терял надежды забить гол. Команда из Великой Новоселки обостряла игру у ворот ФК «Славянск», создавала голевые моменты, но голкипер хозяев Эдуард Терновых поймал кураж, совершив несколько сэйвов.

А за 10 минут до финального свистка Евгений Мушнин умело распорядился мячом в штрафной соперника и хлестким ударом поразил ворота соперника, оформив в поединке дубль.

ФК «Славянск» довел дело до победы и набрав 11 очков в 7 играх занимает в турнирной таблице 5-е место.

Между тем, 28 июня в Краматорске на стадионе «Прапор» состоялся финальный матч Кубка Донецкой области по футболу. Дерби двух местных команд - «Сапфира» и «Авангарда U-19» получилось зрелищным и результативным. Основное время поединка завершилось вничью – 1:1, два дополнительных тайма по 15 минут также не выявили победителя: команды вновь обменялись голами – 1:1. И только в серии послематчевых пенальти «Сапфир» склонил чашу весов на свою сторону – 4:3, завоевав почетный трофей второй год подряд.

Результаты 9 тура

«Долина» - «Алекс» - 3:0 ТП

«Славянск» - «Прометей» - 3:1

ДВУОР – «Спарта» - 3:0

Матч 6 тура

«Шахтер» - «Авангард U-19» - 0:2