|6 июля 2019
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26-29 июня в Кракове (Польша) состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., на котором удачно выступили украинские «вольники».
В общекомандном зачете юношеская сборная Украины заняла 3-е место с 4 (1-2-1) медалями в активе, а команда украинских девушек – 1-е место с 11 (3-6-2) наградами. В копилку сборной Украины две медали принесли представители Донецкой области: Мария Ефремова из Бахмута (39 кг) – «золото», Аида Керимова из Торецка (46 кг) – «серебро». Выступал на борцовском ковре в Кракове и славянский спортсмен Данил Синицкий. Учащийся ООШ №9 в весовой категории до 57 кг занял 7-е место, одержав на европейском турнире две победы и потерпев два поражения.
30 июня – 1 июля в Киеве прошел традиционный 3-й по счету Всеукраинский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе, посвященный дню рождения Романа Шухевича, в котором приняли участие 230 спортсменов из 20 городов Украины и команды из Беларуси.
Воспитанники славянской городской КДЮСШ (отделение вольная борьба) выиграли на турнире полный комплект наград:
1-е место – Гавриил Никитин (51 кг), Даниил Зайцев (48 кг), Кирилл Шарапов (65 кг);
2-е место – Дмитрий Емец (48 кг), Радихан Мустафаев (38 кг);
3-е место – Дмитрий Цвигун (35 кг), Никита Никитин (48 кг), Михаил Руденко (60 кг).
Подготовили славянских «вольников» к соревнованиям Николай Чурай и Виталий Жданов.
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• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
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5 июля 2019
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• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
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Комментарии к статье «Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове»
26-29 июня в Кракове (Польша) состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., на котором удачно выступили украинские «вольники».