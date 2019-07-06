Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове

26-29 июня в Кракове (Польша) состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., на котором удачно выступили украинские «вольники».

В общекомандном зачете юношеская сборная Украины заняла 3-е место с 4 (1-2-1) медалями в активе, а команда украинских девушек – 1-е место с 11 (3-6-2) наградами. В копилку сборной Украины две медали принесли представители Донецкой области: Мария Ефремова из Бахмута (39 кг) – «золото», Аида Керимова из Торецка (46 кг) – «серебро». Выступал на борцовском ковре в Кракове и славянский спортсмен Данил Синицкий. Учащийся ООШ №9 в весовой категории до 57 кг занял 7-е место, одержав на европейском турнире две победы и потерпев два поражения.

30 июня – 1 июля в Киеве прошел традиционный 3-й по счету Всеукраинский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе, посвященный дню рождения Романа Шухевича, в котором приняли участие 230 спортсменов из 20 городов Украины и команды из Беларуси.

Воспитанники славянской городской КДЮСШ (отделение вольная борьба) выиграли на турнире полный комплект наград:

1-е место – Гавриил Никитин (51 кг), Даниил Зайцев (48 кг), Кирилл Шарапов (65 кг);

2-е место – Дмитрий Емец (48 кг), Радихан Мустафаев (38 кг);

3-е место – Дмитрий Цвигун (35 кг), Никита Никитин (48 кг), Михаил Руденко (60 кг).

Подготовили славянских «вольников» к соревнованиям Николай Чурай и Виталий Жданов.