Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»

Очередное призовое место в активе славянской спортсменки Яны Киптенко. 29 июня она заняла второе место на престижных соревнованиях в Харькове под названием – ночной полумарафон.

Все дело в том, что старт был дан 21.00 по киевскому времени. Участники забега могли бежать две дистанции 5 км и собственно полумарафон – 21097 метров. Награждение победителей и призеров соревнований проходило ближе к полуночи.

Приятно, что вновь на ступень пьедестала почета поднялась 31-летняя Яна Киптенко из Славянска, которая преодолела чуть более 21 км за 1 час 33 минуты и 16 секунд, заняв второе место в соревнованиях среди женщин. Победу в полумарафоне одержала Вероника Калашникова из Харькова с результатом – 1 ч. 26 м. 43 секунды.