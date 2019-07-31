Мораес – лучший бомбардир, Пятов – лучший вратарь

Перед стартовым свистком Суперкубка Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер» были награждены лучшие футболисты, арбитр и тренер прошлого сезона украинской Премьер-лиги.

Лучшим игроком минувшего розыгрыша стал полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков. В борьбе за эту награду вингер киевлян обошел полузащитника Тайсона и нападающего Жуниора Мораеса из «Шахтера». Кстати, Мораес получил приз лучшего бомбардира чемпионата.

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека признан лучшим тренером сезона, опередив Владимира Шарана (Александрия») и Александра Хацкевича («Динамо»).

Награда лучшему вратарю досталась Андрею Пятову из «Шахтера». В число претендентов также вошли Юрий Панькив «Александрия» и Никита Шевченко «Заря».

Лучшим молодым игроком сезона стал защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который опередил уже бывшего форварда «Карпат» Марьяна Шведа и своего одноклубника Николая Шапаренко.

Харьковчанин Анатолий Абудула стал победителем в номинации «Лучший арбитр», обойдя Юрия Можаровского и Константина Труханова.