Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»

Во вторник, 6 августа, состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась победой хозяев с минимальным счетом.

После трех побед на старте сезона «Динамо» потерпело первое поражение. В самом главном на данный период поединке. Ведь ни для кого не секрет, что выход в групповой этап Лиги чемпионов – основная задача киевского гранда в нынешнем сезоне.

Как и предполагалось, большого количества голевых моментов в матче не было. Первый тайм остался за «Брюгге». Свое преимущество они воплотили в забитый гол. Его с 11-ти метровой отметки забил Ханс Ванакен на 37-й минуте. После перерыва игра пошла на встречных курсах. Но до забитых мячей дело не дошло. «Брюгге» выиграл домашний поединок со счетом 1:0 и с минимальным перевесом отправится в Киев, где 13 августа состоится ответный поединок (20.30, «2+2»).

Подопечные Александра Хацкевича после первого поражения в сезоне не посыпают голову пеплом, а с оптимизмом смотрят в будущее и заявляют, что все изменят, в первую очередь счет, на домашней арене.

Возвращаясь к «первому тайму» противостояния – игре в Брюгге, стоит отметить, что динамовцы допустили огромное количество ошибок и за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот соперника – момент Беседина на 15-й минуте. В то же время, весьма успешным оказался дебют новичка «Динамо» Жерсона Родригеса, который быстро вписался в игру киевской команды и держал в напряжении оборону хозяев.

Впереди у «Динамо» серьезный экзамен на внутренней арене: 10 августа встреча 3-го тура чемпионата Украины против «Шахтера». А три дня спустя - судьбоносный поединок с «Брюгге».