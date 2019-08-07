Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы

|7 августа 2019
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Большой европейский футбол возвращается с летних каникул. В нескольких ведущих футбольных странах континента в минувший уик-энд состоялись матчи за Суперкубок. Так, в Англии «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти одолел «Ливерпуль».
Основное время поединка, который состоялся на «Уэмбли» в присутствии 77 565 зрителей, завершилось вничью – 1:1. А в футбольной лотерее удача улыбнулась футболистам «Сити». Они выиграли серию 11-ти метровых ударов со счетом 5:4. Один из голов с «точки» забил украинец Александр Зинченко. Для Зинченко это уже 6-й трофей в составе клуба из Манчестера.
Однако пристальное внимание после встречи было приковано к наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле. Во-первых, в конце первого тайма поединка он получил желтую карточку, что случилось в первые в истории английской Премьер-лиги. «Горчичник» Пеп заработал за то, что накричал на запасного арбитра возле бровки. Во-вторых, победа в матче за Суперкубок, сделала «МанСити» рекордсменом: «горожане» под руководством Гвардиолы стали первым клубом, который собрал все трофеи английского футбола за один календарный год, а этот титулы чемпиона Англии, Кубка Лиги, Кубка Англии и Суперкубка Англии. В-третьих, у самого испанского специалиста теперь семь трофеев с «МанСити» и 28 в личной коллекции.
Также стоит отметить, что в Германии дортмундская «Боруссия» в матче за Суперкубок страны одолела «Баварию» - 2:0, во Франции «ПСЖ» взял трофей в подобном поединке против «Ренна» - 2:1, а в Португалии «Бенфика» не оставила шансов «Спортингу» - 5:0.
Новичок Родригес
Киевское «Динамо» усилило атаку клуба перед стартом Лиги чемпионов. «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, который в последнее время выступал за японский клуб «Джубило Ивата». 24-летний Жерсон подписал контракт на 5 лет и будет играть в киевской команде под 22-м номером.
Рекордный трансфер Магуайра
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 6-летнего контракта с защитником сборной Англии 26-летним Гарри Магуайром. Трансфер игрока из «Лестера» обошелся манкунианцам в 80 миллионов фунтов стерлингов, что стало мировым рекордом для защитников.
Смелое решение УЕФА
14 августа в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором трофей разыграют два английских клуба - «Ливерпуль» (победитель Лиги Чемпионов) и «Челси» (победитель Лиги Европы). Однако главная особенность этого поединка не только в английском противостоянии, но и в том, что главным арбитром встречи будет 35-летняя Стефани Фраппар из Франции.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял смелое решение, назначив Фраппар главным судьей на матч Суперкубка Европы. Ранее УЕФА не доверял женщинам обслуживать поединки еврокубков среди мужских команд. Однако в квалификации Стефани сомневаться не стоит. За ее плечами огромный послужной список, включая игры чемпионата Франции.
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Приветствую, гость! Вход
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• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
• Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу
• Что такое лоукост и как им пользоваться
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• Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики
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• Чиновницу областного главка Госгеокадастра задержали за взятку
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• Мораес – лучший бомбардир, Пятов – лучший вратарь
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• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
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Большой европейский футбол возвращается с летних каникул. В нескольких ведущих футбольных странах континента в минувший уик-энд состоялись матчи за Суперкубок. Так, в Англии «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти одолел «Ливерпуль».