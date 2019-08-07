Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы

Большой европейский футбол возвращается с летних каникул. В нескольких ведущих футбольных странах континента в минувший уик-энд состоялись матчи за Суперкубок. Так, в Англии «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти одолел «Ливерпуль».

Основное время поединка, который состоялся на «Уэмбли» в присутствии 77 565 зрителей, завершилось вничью – 1:1. А в футбольной лотерее удача улыбнулась футболистам «Сити». Они выиграли серию 11-ти метровых ударов со счетом 5:4. Один из голов с «точки» забил украинец Александр Зинченко. Для Зинченко это уже 6-й трофей в составе клуба из Манчестера.

Однако пристальное внимание после встречи было приковано к наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле. Во-первых, в конце первого тайма поединка он получил желтую карточку, что случилось в первые в истории английской Премьер-лиги. «Горчичник» Пеп заработал за то, что накричал на запасного арбитра возле бровки. Во-вторых, победа в матче за Суперкубок, сделала «МанСити» рекордсменом: «горожане» под руководством Гвардиолы стали первым клубом, который собрал все трофеи английского футбола за один календарный год, а этот титулы чемпиона Англии, Кубка Лиги, Кубка Англии и Суперкубка Англии. В-третьих, у самого испанского специалиста теперь семь трофеев с «МанСити» и 28 в личной коллекции.

Также стоит отметить, что в Германии дортмундская «Боруссия» в матче за Суперкубок страны одолела «Баварию» - 2:0, во Франции «ПСЖ» взял трофей в подобном поединке против «Ренна» - 2:1, а в Португалии «Бенфика» не оставила шансов «Спортингу» - 5:0.

Новичок Родригес

Киевское «Динамо» усилило атаку клуба перед стартом Лиги чемпионов. «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, который в последнее время выступал за японский клуб «Джубило Ивата». 24-летний Жерсон подписал контракт на 5 лет и будет играть в киевской команде под 22-м номером.

Рекордный трансфер Магуайра

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 6-летнего контракта с защитником сборной Англии 26-летним Гарри Магуайром. Трансфер игрока из «Лестера» обошелся манкунианцам в 80 миллионов фунтов стерлингов, что стало мировым рекордом для защитников.

Смелое решение УЕФА

14 августа в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором трофей разыграют два английских клуба - «Ливерпуль» (победитель Лиги Чемпионов) и «Челси» (победитель Лиги Европы). Однако главная особенность этого поединка не только в английском противостоянии, но и в том, что главным арбитром встречи будет 35-летняя Стефани Фраппар из Франции.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял смелое решение, назначив Фраппар главным судьей на матч Суперкубка Европы. Ранее УЕФА не доверял женщинам обслуживать поединки еврокубков среди мужских команд. Однако в квалификации Стефани сомневаться не стоит. За ее плечами огромный послужной список, включая игры чемпионата Франции.