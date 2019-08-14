«Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов

|14 августа 2019
|Просмотров: 72
|
Третий год кряду футболисты киевского «Динамо» не могут преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов и выйти в групповой этап турнира. В нынешнем сезоне динамовцы проиграли двухматчевое противостояние далеко не гранду европейского футбола - вице-чемпиону Бельгии «Брюгге».
Чуда не произошло. Ничья в ответном домашнем поединке с «Брюгге» - 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 49, Мехеле, 90+2 – Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5) оказалась для «Динамо» равносильна поражению. Ведь, именно игроки бельгийского клуба вечером 13 августа покидали стадион НСК «Олимпийский» с улыбками на лицах и чувством выполненного долга. А вот «Динамо» в очередной раз не воспользовалось своим шансом.
По ходу встречи подопечные Александра Хацкевича трижды были впереди, но гостям из Бельгии каждый раз удавалось восстанавливать статус-кво. При этом, когда «Брюгге» в первый раз сравнял счет, учитывая результат матча недельной давности (6 августа «Динамо» проиграло на стадионе «Ян Брейдель со счетом 0:1), футболистам киевского клуба для общего успеха уже необходимо было забивать дважды.
Победа в домашнем поединке со счетом 2:1, либо 3:2, хозяев уже не устраивала. Нужен был перевес в два мяча. У «Брюгге» уже было преимущество гола, забитого на чужом поле. Но это все теория. На практике игра подопечных Хацкевича вновь разочаровала. Огромное количество ошибок и брака привели к тому, что даже три забитых мяча стали слабым утешением. Теперь есть новый антирекорд. «Динамо» впервые в истории пропускает три групповых стадии самого престижного еврокубкового турнира подряд. В сезоне 2017/18 непреодолимым соперником для динамовцев стал «Янг Бойз» (Швейцария), в сезоне 2018/19 – «Аякс» (Голландия), в сезоне 2019/20 – «Брюгге» (Бельгия). Все три неудачных попытки под руководством Александра Хацкевича.
Руководство киевского клуба отреагировало мгновенно. 14 августа Хацкевич и весь его тренрский штаб были уволены.
Однако нынешний вылет из Лиги чемпионов не оставил «Динамо» без продолжения еврокубкового сезона. Футболисты киевского клуба напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги Европы.
Раунд плей-офф Лиги чемпионов
«Динамо»З (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)
ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«АПОЭЛ» (Кипр) – «Аякс» (Голландия)
ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)
Матчи состоятся 20/21 и 27/28 августа.
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
— 14 августа 2019 —
5-11 августа в Киеве проходил чемпионат Европы по прыжкам в воду. В столице Украины было разыграно 13 комплектов наград среди спортсменов 26 стран. На континентальном первенстве украинские прыгуны в воду завоевали семь медалей.
— 14 августа 2019 —
10 августа в Святогорске на спортивной площадке детского оздоровительного центра «Ястребок» состоялся 2-й по счету открытый областной турнир по пляжному самбо среди спортсменов 2002-2012 г.р.
— 14 августа 2019 —
10 августа в Киеве в центральном поединке 3 тура состоялось очередное классическое противостояние «Динамо» - «Шахтер». Сражение двух украинских грандов на футбольном поле НСК «Олимпийский» осталось за «горняками», которые выглядели намного предпочтительнее своего принципиального соперника и абсолютно заслуженно праздновали успех.
— 7 августа 2019 —
Большой европейский футбол возвращается с летних каникул. В нескольких ведущих футбольных странах континента в минувший уик-энд состоялись матчи за Суперкубок. Так, в Англии «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти одолел «Ливерпуль».
Приветствую, гость! Вход
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов»
Третий год кряду футболисты киевского «Динамо» не могут преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов и выйти в групповой этап турнира. В нынешнем сезоне динамовцы проиграли двухматчевое противостояние далеко не гранду европейского футбола - вице-чемпиону Бельгии «Брюгге».