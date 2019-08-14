«Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов

Третий год кряду футболисты киевского «Динамо» не могут преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов и выйти в групповой этап турнира. В нынешнем сезоне динамовцы проиграли двухматчевое противостояние далеко не гранду европейского футбола - вице-чемпиону Бельгии «Брюгге».

Чуда не произошло. Ничья в ответном домашнем поединке с «Брюгге» - 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 49, Мехеле, 90+2 – Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5) оказалась для «Динамо» равносильна поражению. Ведь, именно игроки бельгийского клуба вечером 13 августа покидали стадион НСК «Олимпийский» с улыбками на лицах и чувством выполненного долга. А вот «Динамо» в очередной раз не воспользовалось своим шансом.

По ходу встречи подопечные Александра Хацкевича трижды были впереди, но гостям из Бельгии каждый раз удавалось восстанавливать статус-кво. При этом, когда «Брюгге» в первый раз сравнял счет, учитывая результат матча недельной давности (6 августа «Динамо» проиграло на стадионе «Ян Брейдель со счетом 0:1), футболистам киевского клуба для общего успеха уже необходимо было забивать дважды.

Победа в домашнем поединке со счетом 2:1, либо 3:2, хозяев уже не устраивала. Нужен был перевес в два мяча. У «Брюгге» уже было преимущество гола, забитого на чужом поле. Но это все теория. На практике игра подопечных Хацкевича вновь разочаровала. Огромное количество ошибок и брака привели к тому, что даже три забитых мяча стали слабым утешением. Теперь есть новый антирекорд. «Динамо» впервые в истории пропускает три групповых стадии самого престижного еврокубкового турнира подряд. В сезоне 2017/18 непреодолимым соперником для динамовцев стал «Янг Бойз» (Швейцария), в сезоне 2018/19 – «Аякс» (Голландия), в сезоне 2019/20 – «Брюгге» (Бельгия). Все три неудачных попытки под руководством Александра Хацкевича.

Руководство киевского клуба отреагировало мгновенно. 14 августа Хацкевич и весь его тренрский штаб были уволены.

Однако нынешний вылет из Лиги чемпионов не оставил «Динамо» без продолжения еврокубкового сезона. Футболисты киевского клуба напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги Европы.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

«Динамо»З (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«АПОЭЛ» (Кипр) – «Аякс» (Голландия)

ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)

Матчи состоятся 20/21 и 27/28 августа.