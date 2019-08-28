Семь наград украинских биатлонистов

23-25 августа в Раубичах (Беларусь) проходил летний чемпионат мира по биатлону, в котором приняли участие 203 спортсмена из 25 стран планеты.

В соседнюю Беларусь отправился украинский десант в составе 19 человек. При этом за награды борьбу вели мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки. По итогам трех соревновательных дней в копилке украинской сборной оказалось семь (1-1-5) медалей.

Женский суперспринт у женщин без штрафных кругов выиграла 33-летняя Валя Семеренко, а среди юниорок в суперспринте «бронза» досталась Анне Кривонос. При этом 4-е место заняла еще одна представительница Украины – Валерия Дмитренко.

Спринтерская гонка у юниоров принесла «бронзу» Юрию Сытнику. А 21-летняя Екатерина Бех, которая допустила один промах при стрельбе стоя, взяла «серебро» в спринте среди юниорок.

В женском спринте 24 августа бронзовую награду завоевала Дарья Блашко. В юниорской гонке преследования на третью строчку пьедестала поднялась Анна Кривонос. А в женской гонке преследования «бронзу» выиграла Вита Семеренко.