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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

«Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу

Алексей Журавлев
28 августа 2019 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 14 по 19 августа Никополе (Днепропетровская область) на стадионе «Электрометаллург» были сыграны матчи традиционного 5-го Всеукраинского юношеского турнира по футболу памяти игрока национальной сборной Украины Сергея Закарлюки.

В соревнованиях приняли участие семь команд: «Металург» (Запорожье), ДЮСШОР «Электрометаллург», ДЮСШОР «Парма», ДЮСШОР «Интер» (все - Никополь), «Днепр» (Днепр), ДЮСШОР «Карат» (Богуслав, Киевская область), «Громада» (пос. Черкасское, Славянский район, Донецкая область).

Матчи турнира проходили по круговой системе. В активе «Громады» (тренер Леонид Гусяков) четыре победы, одна ничья, в пассиве – одно поражение. С 13 набранными очками юношеская команда Славянского района стала серебряным призером соревнований. В составе «Громады» на протяжении всего турнира красивую игру демонстрировали Тарас Зоненко, Анатолий Круглов, Игорь Шевчук. Главный трофей футбольных баталий завоевал «Днепр» - 14 очков (4 победы, 2 ничьи).

Сергей Закарлюка

Родился 17 августа 1976 года в Никополе. Выступал за «Днепр», ЦСКА/«Арсенал» (Киев), «Шахтер», «Металлург»Д, «Ильичевец», «Ворсклу». В его активе 9 матчей за национальную сборную Украины. Мастер штрафных ударов. Является членом символического клуба имени Александра Чижевского - 356 матчей в элитном украинском дивизионе. В этих встречах забил 86 голов. Погиб 5 октября 2014 года в ДТП.

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Комментарии к статье ««Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу»

С 14 по 19 августа Никополе (Днепропетровская область) на стадионе «Электрометаллург» были сыграны матчи традиционного 5-го Всеукраинского юношеского турнира по футболу памяти игрока национальной сборной Украины Сергея Закарлюки.

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