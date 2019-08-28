Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу

В минувший уик-энд в Славянске на спортивных площадках в парке Шелковичный состоялись два спортивных события. 24 августа свое мастерство демонстрировали любители паркового волейбола.

От классического волейбола парковый отличается незначительно. Правда, в глаза бросается сразу наличие игроков на площадке. В «классике» - 6, а в парковом волейболе – 4. Не дожидаясь жгучего солнца, пять команд с восьми часов утра включились в игру, и сыграв по четыре поединка каждый, к 13.00 определили победителя и призеров соревнований.

Первое место на турнире заняла команда «Толстые». В этом квартете вся четверка дополняла друг друга, при этом как всегда лидером был Михаил Бойко. Серебряным призером соревнований стала команда с интересным названием «Полусанины». Львиную долю очков в каждом матче для этой команды набирал Александр Вычужин. Замкнула тройку призеров команда славянского колледжа Луганского национального аграрного университета. Каждый призер турнира получил медаль, а команды – грамоту и мяч.

На следующий день 25 августа вновь захватывающее спортивное действо. Впервые в парке Шелковичный состоялся турнир по стритболу, в котором приняли участие 10 команд из Славянска, Краматорска, Лимана, Дружковки и Константиновки. Стритбол является разновидностью баскетбола. Отличается он количеством игроков - их 3 (в классическом баскетболе 5), и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля. Это основные различия, но есть множество нюансов, включая начисление очков за результативные броски.

Победу в дебютном славянском турнире по стритболу одержала команда «БКД», которая была составлена из студентов факультета физического воспитания ДГПУ – Данил Маляренко, Богдан Степанов, Сергей Лакомов, Данил Головко. Также призерами соревнований стали «Т 1000» (Славянск) – «серебро», и «Лиман» - «бронза». Стоит отметить, что 4-е место заняла молодая и перспективная команда из Славянска под названием «Болерс».

Надеемся, что подобные турниры будут проводиться в Славянске регулярно, а число их участников будет непременно увеличиваться.